Científicos revelaron la que sería la fecha del fin del mundo, ¿está cerca?

El fin del mundo es uno de los temas que más ha dado de qué hablar entre las personas, generando controversia en algunas ocasiones por las diferentes teorías que se han creado a partir de este tema.

Científicos y religiosos han tratado de explicar cómo y cuándo sería la posible fecha del fin del mundo, sin embargo, ninguna de estas está comprobada cien por ciento.

Edwin Hubble, uno de los astrónomos más reconocidos en el siglo XX por dejar huella en la historia y haber demostrado que el universo tiene un proceso de expansión que es constante, ayudó al origen de la teoría del Big Bang.

Basado en esto, tres científicos de la Universidad de Princeton realizaron un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, donde revelan que la expansión podría terminar.

¿Se acerca la fecha del fin del mundo?

En dicho estudio, los científicos llegaron a la conclusión de que el mundo estaría por terminarse:

“Las conclusiones son que la transición podría ser sorprendentemente pronto, tal vez dentro de menos de 100 millones de años”, dice el estudio.

Paul Joseph Steinhardt, profesor de ciencia y física teórica en la Universidad de Princeton, es coautor de dicha teoría sobre el fin de la expansión y aseguró: “este nuevo escenario concuerda naturalmente con las teorías recientes de la cosmología cíclica y las conjeturas sobre la gravedad cuántica”, dijo el científico.

Este estudio se suma a las teorías que buscan identificar cuándo y cómo sería el fin del mundo, un tema que ha despertado la curiosidad de millones de personas y provocado un debate a lo largo de los años.