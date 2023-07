“El que la hace la paga”: Edward Rodríguez sobre Óscar Iván Zuluaga por caso Odebrecht

El excongresista Edward Rodríguez habló en Sigue la W sobre la investigación que le abrió la Corte Suprema de Justicia por no haberse declarado impedido cuando hacía parte de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para investigar al magistrado José Luis Barceló, el mismo que adelantaba el proceso en el alto tribunal contra el expresidente Álvaro Uribe.

En entrevista con Sigue La W, Rodríguez resaltó que “las recusaciones son taxativas, no me las puedo inventar yo, sino que están dentro del artículo 99 del Código de Procedimiento Penal. Este proceso llegó a mi despacho porque en su momento abren una investigación sobre las presuntas interceptaciones, si eran o no legales, del doctor Álvaro Uribe, llegó a mi despacho no porque yo quiera sino porque el presidente de la Comisión lo mandó”.

Añadiendo que “en el tema de la Comisión no puede ser político, tiene que ser jurídico y lo que diga la Ley 600 y la Ley 599 que son los mecanismos procedimentales, eso se llevó al interior de la Comisión de Acusación y la Comisión negó la recusación del doctor José Luis Barceló. Ahí seguimos con el proceso hasta que terminé de estar ahí para asumir la precandidatura presidencial”.

En esa misma línea, Rodríguez detalló que “a mí me entregaron un proceso y lo que tenía que hacer era investigar si había o no un delito, entonces yo muchas veces lo absolví en otros temas como absolví a Juan Manuel Santos o al doctor Eduardo Montealegre. Aquí se me está culpando por un impedimento que además puede ser negativo para el Pacto Histórico porque entonces querría decir que nadie del PH puede ver los procesos del doctor Gustavo Petro”.

Asimismo, el exrepresentante dejó claro que está sorprendido por la decisión de la Corte Suprema, “yo no sé si es un mensaje político enviándole a los miembros de la Comisión de Acusación para que no lleven procesos de Petro, lo cual sería absurdo. Yo le pedí a la Corte Suprema una versión libre apenas se abrió la investigación”.

Por último, Rodríguez se refirió al escándalo de Odebrecht y a Óscar Iván Zuluaga. Frente a esto fue tajante al mencionar que “uno tiene que asumir responsabilidades y el que la hace la paga (…) tendrá que responder ante la Fiscalía y mirar qué hace, no puedo tener doble racero y ser crítico con Petro y exculpar a óscar Iván, si cometió algún delito ojalá colabore con la justicia”.

Escuche la entrevista completa a continuación: