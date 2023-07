ELN ordenó a sus estructuras “cesar acciones” contra las Fuerzas Militares y Policía

En la mañana de este lunes 4 de julio, el ELN dio a conocer que a partir del 6 de julio y hasta el 3 de agosto de 2023, las estructuras del Ejército de Liberación Nacional deben cesar todas las acciones militares ofensivas contra las Fuerzas Militares y de Policía en todo el territorio nacional, incluyendo las acciones de Inteligencia.

Sin embargo, el ELN advierte a las estructuras que deben mantener activados todos los dispositivos de Defensa y Seguridad “para responder a amenazas o ataques de cualquier estamento o grupo armado contra nuestras unidades o contra la población civil. La Gestoría de Paz del ELN queda habilitada como enlace de comunicación entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional para informar sobre novedades que puedan presentarse relacionadas con el cese el fuego.

“No es un plan de la extrema derecha, es el deber”: MinDefensa tras muertes del ELN

En una operación adelantada por el Ejército Nacional se registraron fuertes combates contra integrantes del ELN que delinquen en el departamento de Arauca. La ofensiva militar, que dejó por lo menos seis integrantes del grupo armado muertos, se registró en la vereda Manantiales, del municipio de Arauquita.

Además, se incautaron armas, granadas y material de intendencia.

El ministro de la Defensa, Iván Velásquez, fue enfático en decir que, “este no es un plan de la extrema derecha, es el deber de las Fuerzas Militares, a menos que ya se me pudiera catalogar a mí también como de extrema derecha. No hay un cese pactado en este momento, la disposición desde el mes de enero cuando el ELN rechazó el cese al fuego en esa oportunidad”.