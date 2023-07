¿No hubo infidelidad? Aseguran que Shakira y Piqué tenían una relación abierta

Aseguran que Shakira y Piqué tenían una relación abierta // Foto: Cezaro De Luca/picture alliance via Getty Images / picture alliance

Shakira se ha convertido en una de las colombianas más queridas por miles de personas en diferentes países gracias a su música y su carisma con el que ha logrado que más de uno se sienta identificado.

La barranquillera se ha destacado en la industria musical desde hace más de 20 años, sin embargo, se había alejado un poco desde que nacieron sus hijos y formó una familia con Gerard Piqué, el exjugador de fútbol.

Ya se cumple un año desde que la pareja anunció a través de un comunicado que se divorciarían, y desde entonces los comentarios y las polémicas a raíz de esto no se hicieron esperar.

Cabe mencionar que, aunque no revelaron los motivos exactos por los que habían decidido tomar rumbos distintos, los rumores sobre una posible infidelidad tomaron fuerza, sobre todo por las canciones que lanzó Shakira tras su divorcio.

‘Te Felicito’, ‘Monotonía’, ‘Session #53′ y ‘TQG’, fueron las canciones que detonaron los rumores sobre la supuesta infidelidad con Clara Chía, su actual novia, cuando estaba con Shakira.

Además, el pasado 26 de junio concedió una entrevista a People en Español en donde abrió su corazón y reveló detalles de su vida privada, uno de ellos fue cuando su padre estuvo internado en la UCI mientras ella estaba siendo traicionada:

“Todo se me juntó, mi hogar se desmoronaba. Me enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la UCI. Pensé que no sobreviviría a tanto”, dijo Shakira para People.

Periodista español asegura que nunca hubo infidelidad

Recientemente, José Antonio Avilés, periodista español, reveló a ‘El Nacional’ de Cataluña, que Shakira y Piqué sostenían una relación abierta.

“Sucede algo que marca un antes y un después. Por parte de las dos personas que confirman la relación se toma la decisión de tener una relación abierta. Existe un acuerdo donde ‘tú haces lo que quieres y yo hago lo que quiera’. Pero de cara a los medios seguimos siendo una pareja”, dijo Avilés, asegurando que un familiar muy cercano a Piqué fue quien le contó.

Por otra parte, el famoso paparazzi Jordi Martin, quien ha seguido la vida de la famosa pareja, habría revelado a ‘The Red Phone’ que Piqué sí le había sido infiel a Shakira, pero no una vez, sino con “media Barcelona”.