Odebrecht: Juan Manuel Santos sería testigo en proceso contra exdirector de la ANI

A comienzos de 2023, la Fiscalía General de la Nación confirmó dentro de la investigación por el escándalo de corrupción de la multinacional Odebrecht, la imputación de cargos contra nueve exfuncionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), entre ellos el expresidente Luis Fernando Andrade.

Un fiscal del Grupo de Tareas Especiales para el caso Odebrecht señaló en ese momento que, al parecer, estos funcionarios tramitaron y suscribieron sin el cumplimiento de los requisitos esenciales un otrosí en un contrato de concesión de 2010, que consistía en la elaboración de los estudios y diseños de la fase III de un segundo puente entre los municipios de Plato y Zambrano en Magdalena. Es el caso conocido como Ruta del Sol II.

Fuentes del caso e investigadores le confirmaron a W Radio, que ahora, en el proceso que está en etapa de juicio en contra del exdirector de la ANI Luis Fernando Andrade y cuya fase de pruebas y testimonios ya está terminando, dentro de los testigos citados por la defensa estaba citado el expresidente Juan Manuel Santos.

Lo que no se sabía era si iba a comparecer o no. En los últimos días, el expresidente se habría puesto en contacto con la defensa de Andrade y manifestó, según fuentes, que comparecería a la audiencia. No se sabe la fecha exacta, pero debería ser en este mes de julio.

En su momento, se informó que los delitos que serán imputados a los nueve exfuncionarios son: celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y enriquecimiento ilícito de particulares.

Cabe recordar que el caso de Odebrecht está bajo la lupa del FBI, incluso con un agente asignado al proceso Darcos Cruz.