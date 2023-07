Familiares de patrullero asesinado en Tibú piden justicia por el derramamiento de sangre

Hay pesar y consternación en Norte de Santander por el ataque mediante la modalidad de francotirador contra la subestación de Policía del corregimiento de Petrolea, municipio de Tibú, zona del Catatumbo.

En el hecho perdió la vida el patrullero Samir José Vega Velásquez, quien se encontraba prestando su servicio como jefe de información. En el momento de salir de las instalaciones policiales recibió un impacto por arma de fuego en el tórax.

En Cartagena lloran la muerte del joven patrullero Samir José Vega Velázquez, sus familiares en el sector El Castillo, del barrio Paseo Bolívar, esperan su cuerpo para darle cristiana sepultura. Piden justicia por el derramamiento de sangre que se originó en Norte de Santander a manos de al parecer un francotirador.

Francisco Vega López, padre del patrullero de 26 años, contó a W Radio que habló con su hijo un día antes del suceso y que la novia de Samir le informó sobre el homicidio.

“Yo hablé con él, me dijo que le tocaba turno esa noche de amanecida, habló con su mamá quien le dio la bendición. Me entero por la novia de él que me llamó a las seis de la mañana, la Policía llegó después a darme la noticia con una psicóloga y una teniente quienes me dijeron que de dos a tres días me entregaban el cuerpo”, manifestó el padre del patrullero Vega.

“Mi hijo desde que salió de la Escuela lo mandaron para zona roja , todos los Santanderes, Ocaña, cada 6 meses lo mandaban estaba en Tibú (…) nosotros siempre contábamos con él”.

Las autoridades señalaron que fue en una acción ofensiva contra la subestación de Policía del corregimiento de Petrolea, donde perdió la vida el patrullero Vega Velázquez. Al término de un consejo extraordinario de seguridad se ofreció una recompensa de hasta $100 millones por información que conduzca a los responsable del crimen.