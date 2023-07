¿Google Drive desaparecerá? La verdad detrás de los nuevos cambios

Google ha venido anunciando cambios en sus plataformas durante los últimos meses. Se han realizado varias actualizaciones y mejoras que buscan optimizar la navegabilidad y facilitar cada vez más el uso de todas sus aplicaciones.

Recientemente se conocieron algunos reajustes para Google Photos, un servicio para guardar y compartir imágenes y vídeos. Ahora, la empresa de tecnología anunció otros cambios, pero esta vez serán para su servicio gratuito de almacenamiento de archivos. Al respecto, aquí le explicamos los cambios que tendrá Google Drive desde agosto para algunas versiones de Windows.

¿Qué pasará con ‘Google Drive’?

Google Drive no desaparecerá. Como sucedió con Google Photos, los cambios solo serán reajustes dentro la aplicación de escritorio que buscará mejorar su rendimiento.

Es importante recordar que este servicio de almacenamiento, además de funcionar a través de los principales navegadores, también ofrece a los usuarios una versión para el computador. Con ella se puede sincronizar archivos de dispositivo automáticamente, además de permitir un acceso directo al servicio, sin necesidad de entrar a sitios web.

La pantalla de un teléfono móvil muestra el número '20' y en el fondo se ve en la pantalla de un portátil el logo de 'Google'. (vía Getty Images) / Anadolu Agency

En enero se conoció que esta aplicación dejaría de ser compatible con los computadores versión de Windows 7 y con las versiones de macOS anteriores a la 10.15.7. Sin embargo, recientemente se informó que, debido a las mejoras que se han venido integrando, la aplicación también dejará de funcionar en otras versiones.

Desde agosto de este año, la aplicación de almacenamiento para escritorio también dejará de funcionar en los computadores que tengan Windows 8/8.1 ¡, Windows Server 2012 o todas las versiones de Windows de 32 bits. En estos casos, Google sugiere actualizar sus sistemas operativos porque, de lo contrario, no podrán seguir accediendo a sus cuentas desde la aplicación.

¿Qué pasa con Drive si no actualizo mi PC a Windows 10?

En caso de que su computador no le permita actualizar o usted prefiera seguir trabajando en estas versiones antiguas, la aplicación no le bloqueará la cuenta. Lo que sucederá es que sus archivos no se sincronizarán de forma automática, además de que tampoco podrá subir a la nube archivos desde la aplicación de su escritorio.

Pantalla que proyecta el logo de Microsoft Windows 8 en un evento de lanzamiento. (Vía Getty Images) / Mario Tama

Para hacer uso de su cuenta, tendrá que dirigirse a algunos de los navegadores compatibles (Chrome, Firefox, Microsoft Edge, para Windows y Safari en Mac). Cabe resaltar que sus archivos en ningún momento estarán en peligro, solo tendrá

que acceder a ellos a través de la página web u otro dispositivo que sí sea compatible con las nuevas versiones de esta aplicación.

La explicación de los cambios

Una de las razones por las que Google dejará de ser compatible con los computadores que tengan versiones de Windows antiguas es la falta de seguridad.

De acuerdo con un comunicado que lanzó Microsoft, desde el 10 de enero de este año, los computadores con Windows 8.1 dejaron de ser incluidos en las actualizaciones de software de sistema operativo, pues al ser aparatos que venían con tecnologías de hace más de 10 años, ya no cumplían con los requisitos técnicos que demandan los nuevos cambios.

“Continuar usando Windows 8.1 después del 10 de enero de 2023 puede aumentar la exposición de una organización a riesgos de seguridad o afectar a su capacidad para cumplir con las obligaciones de cumplimiento”, explicó Microsoft.