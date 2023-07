Petro insta al movimiento campesino a fortalecerse y exigir cumplimiento de sus derechos

En medio del acto de entrega de la Constitución Política que reconoce derechos al campesinado, el presidente Gustavo Petro invitó al movimiento campesino a manifestarse de manera pacífica para defender sus derechos.

“Hoy es indispensable que aparezca el movimiento campesino en toda su contundencia a nivel nacional porque hay que luchar por la reforma agraria, porque hay que acelerarla, porque aún en el Congreso hay concepciones absurdamente retrogradas como las que quisieran quitarle la función social a la tierra”, dijo en mandatario.

En ese mismo sentido, el jefe de Estado aseguró que hay que disminuir la desigualdad para esta población del país, pero esta debe cambiar desde la tenencia de la tierra en el país que ha sido inequitativa a lo largo de la historia.

“Si hablamos nosotros de igualdad social, que es la base de la paz, no se puede hablar de paz sin una sociedad más equilibrada, más equitativa, no es tal las más desiguales del mundo. La posibilidad de la paz naufraga en medio de la desigualdad. No se puede hablar de disminuir la desigualdad social sin cambiar la tenencia de la tierra, si el campesinado no tiene más tierra fértil y, por tanto, más ingresos (...) No me imagino cómo se puede volver realidad un acuerdo nacional si todavía estamos pensando en que el campesinado debe vivir en páramos y selvas y no en la tierra fértil”, agregó.

Finalmente, el mandatario reiteró su invitación a los grandes poseedores de tierra, “los invito a transitar el camino de la paz aceptando un pacto que permita la mejor distribución de la riqueza”.