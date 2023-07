Denuncian robo de 4 equipos del Hospital San Isidro de Manizales avaluados en $10 millones

Manizales

El concejal Cristian Pérez denunció que en el Hospital San Isidro se robaron 4 equipos médicos, pero que lo que él no entiende es por qué la denuncia penal fue interpuesta 6 meses después por el gerente del centro de salud.

Pérez manifestó su indignación por lo ocurrido en el año 2021 con el hurto de estos equipos que superan los 9 millones de pesos.

Asimismo, manifestó que irá a otras instancias judiciales a dar a conocer esta irregularidad.

“Se trata de una situación sumamente grave donde puedo demostrar con evidencias contundentes que al Hospital General San Isidro se lo están robando. Es infame que la Oficina de Control Interno advierta sobre el hurto de estos equipos en el año 2021 y haya pasado nada.

Lo que no entendemos es cómo el gerente hizo caso omiso a esas medidas de control y lo otro, quién va a responder por esa plata. Lo que más me parece grave en este caso particular es que con todo lo que sucede no hay un plan de contingencia, pero además de la mala gestión del gerente, cómo es posible que desde la junta directiva lo hayan premiado en una calificación por su gestión en el 2021 de 3.5 y en el 2022, después de lo sucedido con los equipos, le suben la misma a 3.8; eso es una cosa absolutamente vergonzosa”.

Por último indicó que solicitará las explicaciones pertinentes por este caso para corroborar qué fue lo que verdaderamente ocurrió y cuál ha sido el seguimiento que se le ha realizado al o los posibles responsables.