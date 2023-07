Inconformidad por nombramiento de magistrado garante para las elecciones en el Magdalena

Magdalena

El Consejo Nacional Electoral nombró miembro del Tribunal Seccional de Garantías y Vigilancia Electoral del Magdalena a Ricardo Andrés Estrada; dicho nombramiento ha causado revuelo en el departamento, teniendo en cuenta que el magistrado es el esposo de Ingrit Aguirre, única congresista del partido Fuerza Ciudadana, partido que tiene el actual control político en el departamento.

Magistrado del Tribunal Seccional de Garantías y Vigilancia Electoral del Magdalena. Recibo con mucho honor este cargo. pic.twitter.com/CZMzUvmO9C — Ricardo Estrada (@ricardoandreses) July 5, 2023

Actualmente, Fuerza Ciudadana tiene la Alcaldía de Santa Marta a cargo de Virna Jonhson y la gobernación del Magdalena con Carlos Caicedo, quien también es el fundador de este partido. Este hecho no ha sido bien visto por los precandidatos a la Gobernación y Alcaldías quienes aseguran no estar dadas las garantías de cara a las elecciones del 2023, teniendo en cuenta que entre las funciones de estos magistrados está la de identificar en tiempo, posibles amenazas al proceso electoral, así como de fiscalización.

Uno de los primeros en pronunciarse al respecto fue el representante a la cámara, Hernando Guida, quien radicó una denuncia ante el CNE, y demás entes de control por tal designación.