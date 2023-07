Asesinan a agente de Tránsito en Tulúa: alcalde se pronuncia

Este sábado 8 de julio, en Tuluá, asesinaron al agente de tránsito Jhon Jaiber Hincapie, a quien hombres desconocidos le dispararon en varias oportunidades.

El caso se registró este sábado 8 de julio en el barrio Bicentenario, en los alrededores de la Galería.

A través de un comunicado la Alcaldía de Tuluá le solicitó a la Policía Nacional un dispositivo de acompañamiento en las labores que adelanten los agentes de tránsito.

El hecho se da tres días después del asesinato de la directora de Movilidad de Tuluá, Alejandra Guatapí Franco, y de la contratista de la misma dependencia Katherine Toro, quienes fueron atacadas por sicarios cuando se movilizaban en un vehículo particular.

Así mismo, el alcalde de Tuluá, John Jairo Gómez Aguirre, pasó por los micrófonos de W Fin De Semana para referirse a los hechos.

“Detalles no se tienen todavía, el homicidio ocurrió anoche y estábamos saliendo del entierro delas dos compañeras asesinadas”, refiriéndose al sepelio de las funcionarias anteriomente nombradas.

Además, explicó que “nosotros tampoco nos lo explicamos, son tres compañeros de trabajo, llego un refuerzo grande de CTI y Dijin para investigación”.

Expresó además que “por el momento fue intervenir administrativamente el Departamento de Movilidad, yo mismo asumí esa función para llegar al fondo, pedí apoyo a entes de control y esperar resultados de la investigación”.

Finalmente, sobre la circulación de versiones sobre un panfleto en el que un grupo armado se atribuye el asesinato, dijo que “no me han certificado si es verdadero o falso pero me niego a creer, no creo que eso haya pasado. Repito apenas estamos tratando que la Policía y entes nos digan si es verdadero o falso, yo me resisto a creer que es cierto”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

