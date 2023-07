¿El cáncer de estómago puede ser hereditario? Médico explica

Según la American Cancer Society, el cáncer de estómago “tiende a desarrollarse lentamente en un período de muchos años. Antes de que se forme un verdadero cáncer, a menudo ocurren cambios precancerosos en el revestimiento interno (mucosa) del estómago”.

Así mismo, la entidad explica que “los tumores cancerosos que comienzan en diferentes secciones del estómago podrían producir síntomas diferentes y suelen tener consecuencias diferentes”.

Por este motivo, para hablar del tema pasó por los micorófonos de Salud Algo Mas el cirujano general y oncológico Gabriel Herrera.

El experto inició resaltando que a la enfermedad “llamarlo cáncer de estómago nos hace entenderlo, es un término que todos entendemos y nos da una idea de lo que se va a discutir”.

Así mismo habló sobre los tipos de cáncer en dónde expresó entre líneas que los tumores son el común denominador.

“Los tumores se originan en las células que conforman los órganos, entones cuando hablamos de estómago están las células propias de esa parte, hay tumores menos frecuentes que se originan en células nerviosas del estómago u otras enfermedades como linfomas”, contó

Así mismo, explicó que “la forma de diagnosticar el cáncer gástrico es a través de endoscopias, es recomendable seguir siempre lo que recomienda el médico”.

El médico también habló de la alimentación, pues mencionó que esta “puede afectar estos tipos de estreñimientos (no cáncer), es una situación muy difícil e incómoda de manejar, pero hay esperanza de que eso se pueda manejar”.

Desde otro aspecto, dijo que en Colombia “el más frecuente es el cáncer gástrico y está dentro de las primeras causas de muertes por cáncer en el país”.

Mencionó además que “no tenemos un programa de tamizaje para la detección de este cáncer, dependemos de la sintomatología para la detección”.

Por otro lado, el médico respondió a una cuestión: ¿puede ser hereditario el cáncer gástrico?

“Todas las enfermedades de cáncer tienen un componente genético, el hecho de haber tenido cáncer gástrico en la familia puede aumentar el riesgo personal”, dijo.

Sobre los hábitos alimenticios ejemplificó que “las personas que fuman, por ejemplo. El tabaquismo aumenta el riesgo no solo de cáncer gástrico sino de varios tumores”.

Y en de la misma manera, se refirió a otro tema coyuntural en esta materia: el helicobacter pylori

“No quiere decir que todas las personas que tengan el helicobacter pylori vayan a tener este cáncer, sino que aumenta el riesgo de tenerlo”, contó.

Así mismo, sobre en dónde puntualmente se produce este tipo de cáncer, explicó que “cuando hablamos de cáncer de estómago se piensa que es todo lo que está dentro del estómago y no, cuando hablamos de ese cáncer hablamos (que se da en el) órgano que recibe los alimentaos”

Dijo finalmente sobre la sintomatología de este cáncer que “los síntomas que llevan a una persona a consultar un cáncer gástrico son síntomas que se confunden con los de la gastritis, cuando una persona dice que le duele la boca del estómago inmediatamente dice que tiene gastritis, ese ardor que sienten puede ser un síntoma temprano de cáncer gástrico, en un país de alta incidencia como Colombia, no todas las gastritis son gastritis, pueden ser cáncer gástrico, no es normal que uno tenga gastritis durante varias semanas, pero esos síntomas que perduran en el tiempo y no mejoran deben ser una señal de alerta”.

Y así mismo que las “pérdidas de peso no intencionales, falta de apetito, nauseas y vomito con sangre que estos ya hacen que sea más dramático el cuadro”.

Escuche la entrevista completa a continuación: