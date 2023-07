Ministra Vélez respondió a polémica por contrato de su esposo con el Gobierno Petro

La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, respondió a la polémica a través de su cuenta de Twitter tras conocerse el contrato en el Fondo Colombia en Paz firmado con Sjoerd van Grootheest, su esposo, por un valor mensual de 10.730.861 pesos.

Donde se expuso, a su vez, que la titular de la cartera modificó su declaración de conflicto de interés presentada el 2022 a la del 2023 en la que aparece que no tendría compañero permanente.

Así las cosas, expresó “debo aclarar que no hay ninguna irregularidad, ilegalidad o conflicto de intereses en cuanto al proceso contractual y actividades que adelanta mi esposo sobre el documento ‘declaración de bienes y conflictos de interés’ publicado por la función pública, hubo un error de digitación durante la última actualización y ya fue corregido. Las actividades que ejerce mi esposo no son nuevas, las ejecuta desde hace años y su trabajo es reconocido. No hay ninguna relación entre sus actividades y mis funciones. Como cualquier familia en Colombia trabajamos por la sostenibilidad de nuestros hijos y los gastos del hogar”.

Se debe resaltar que, en su explicación, la ministra Vélez confirmó que, aunque la modificación de su declaración de conflicto de interés fue por error, hasta ahora volvería a quedar claro que sí tiene compañero permanente.