Video: ciudadano canadiense agredió a un policía en aeropuerto El Dorado de Bogotá

Bogotá

En las recientes horas empezó a circular un video donde se ve como un ciudadano en las instalaciones del aeropuerto El Dorado de Bogotá propina una fuerte golpiza a un policía, el cual trata de evitar la gran cantidad de golpes que le lanza el agresor, que finalmente se detiene hasta que otros ciudadanos intervienen y le recriminan por no respetar a la autoridad.

Ante el escenario, W Radio consultó directamente con la Policía Nacional y su estación del aeropuerto El Dorado, donde confirmaron que el agresor es un ciudadano canadiense el cual al cruzarse con el uniformado intentó sin previo aviso sustraer el arma de dotación del mismo, a lo que se generó la reacción del policía bajo los protocolos establecidos para esos escenarios.

El agresor fue capturado por lesiones personales, lo que podría llevarlo a pagar una pena de hasta 16 meses de cárcel.