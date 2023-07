Canadiense no aceptó cargos por haber agredido violetamente a Policía en El Dorado

El ciudadano canadiense Vince-Tong Sozio se declaró inocente de haber agredido violentamente al patrullero de la Policía, Jhon Favio Largacha en el aeropuerto El Dorado de Bogotá.

En ese sentido, cuando la juez 45 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, le preguntó sobre aceptar el delito de violencia contra servidor público, el extranjero no aceptó haber incurrido en esa conducta penal.

La Fiscalía General cuenta con videos de las cámaras de seguridad al igual que, con los videos de quienes se encontraban en el momento en el que se presentó el incidente que generó repudio en las redes sociales.

La Fiscalía también señaló que el ataque contra el uniformado se dio por el cumplimiento de su deber, de mantener el orden y garantizar la seguridad.

Durante la diligencia en la que se utilizó un traductor, se le explicó al ciudadano canadiense que su conducta está tipificada en el Código de Procedimiento Penal y que se considera grave, entre tanto él señaló que llevaba cuatro días sin haber consumido alimentos, en el momento en el que se presentó el incidente.

Legalización

La juez legalizó la captura por considerar que se dio de acuerdo con los lineamientos que establece la ley.

También precisó que se hizo en flagrancia y que a pesar de la situación que se presentó, se le respetaron sus derechos y que se garantizó que contara con un abogado de oficio y un traductor.

También el reporte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, evidenció que eran buenas las condiciones de salud.

El extranjero además señaló que el ataque se presentó luego que estuviera cuatro días sin poder comer y que estaba muy agotado.

“Cuando hablo con el defensor, le digo que he estado en el aeropuerto por cuatro días y no había comido y no estaba pensando muy claramente, entonces quiere tener la oportunidad de aclarar varias cosas en la misma audiencia”, señaló el ciudadano canadiense.