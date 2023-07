Veedor denuncia amenazas en el departamento de Córdoba

A través de su red social Twitter, el representante de la veeduría “Velar por Más”, Darío Díaz, denunció que dos hombres habrían llegado hasta su vivienda ubicada en Montería y lo intimidaron en horas de la noche del pasado 12 de julio.

“Llegaron en motocicleta, uno se quedó con la moto prendida y el otro tocó la puerta; me asomé por la ventana y preguntaron por el señor Darío Díaz, como no los había visto, les dije que él no se encontraba, que estaba de paso. Entonces, por la entrevista que di en Colmundo Radio, el 11 de julio, dijeron que dejara de hablar de los políticos, sino atentaban contra mi vida”, dijo el veedor.

“Quiero que las autoridades tomen cartas en el asunto sobre mi seguridad, porque no es posible que por uno denunciar la corrupción esté expuesto al peligro”, agregó el veedor.

Frente a lo manifestado, las autoridades anunciaron que se activó una ruta de atención para proteger la vida del veedor.