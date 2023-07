El Dorado tendrá operación intermitente por celebración del día de la Independencia

Desde la Aeronáutica Civil se informó que, debido a la celebración de la Independencia de Colombia, el aeropuerto El Dorado de Bogotá no operará para vuelos comerciales el 19 de julio entre 11:00 am y las 12:00 pm y el 20 de julio entre las 10:00 am y la 1:00 pm.

Ante el escenario como es habitual en estos casos, la autoridad aérea del país recomendó a los usuarios ponerse en contacto con sus aerolíneas y estar atentos a los canales de información por posibles cambios en los itinerarios.

Por su parte algunas aerolíneas ya han empezado a informar los cambios en sus operaciones para las fechas anteriormente nombradas, como es el caso de Avianca, la cual manifestó que “tuvo que ajustar itinerarios de más de 120 vuelos con más de 14.300 pasajeros reservados”, agregando que esta es una actividad que se realiza cada año y por tal razón activó un plan de protección buscando reducir el impacto a clientes, quienes ya fueron notificados de los ajustes y recibieron alternativas para sus vuelos; finalmente Avianca recomendó a sus usuarios revisar el estado de su vuelo en la página web y aplicación.