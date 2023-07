Sin el presidente Petro se adelantó reunión del Pacto Histórico

Sin la presencia del presidente Gustavo Petro se llevó a cabo la reunión del Pacto Histórico, sin embargo, sí asistieron el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco y el director del Dapre, Carlos Ramón González.

Tras el encuentro, el representante del Pacto Histórico, David Racero aseguró que se habló sobre diferentes temas, entre ellos, las estrategias que se manejarán en la nueva legislatura.

“Hoy nos informa la ministra que la reforma laboral no se radica el 20 de julio, sino que va a esperar un par de semanas adicionales con unos ajustes que se están haciendo, no partiendo de cero. Por más que algunos pretendan que esto es borrón y cuenta nueva, no. Durante el semestre pasado hubo grandes avances en la construcción de las ponencias retroalimentado con los congresistas, así que se parte hasta de donde alcanzamos a construir, pero sin lugar a dudas unos ajustes que hay que hacer”, dijo Racero.

Por otra parte, el representante habló de los plazos para debatir otros proyectos del Gobierno. Por ejemplo, aseguró que hasta el mes de agosto se presentará la reforma a los servicios públicos y que también se solicitó a la ministra de Educación, Aurora Vergara que, reconsidere los plazos frente a la reforma de Ley 30, ya que el 20 de julio es demasiado pronto y se necesitan tiempos para discusión.

Finalmente, Racero aseguró que el presidente Petro no asistió porque según lo informado estaba un poco indispuesto.

“Se nos informa lastimosamente que el presidente está un poco indispuesto, pero la madurez que tiene esta bancada, el Pacto Histórico es que justamente tiene esta interlocución con el Gobierno, con los ministros, que era lo importante”, concluyó.