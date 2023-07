Jaime de La Pava es nuevo director técnico del Deportivo Cali

El Deportivo Cali confirmó este viernes 14 de julio que el entrenador Jaime de La Pava es el nuevo director técnico de la escuadra ‘azucarera’.

De La Pava llega al conjunto caleño luego de que Jorge Luis Pinto saliera del banquillo, al parecer, por diferencias con las directivas del equipo.

“Después de un análisis técnico y detallado suministrado por nuestra secretaría técnica, el comité ejecutivo trabajó arduamente durante esta semana y determinó que, el profesor Jaime de la Pava Márquez asumirá como nuevo director técnico de nuestro equipo profesional”, dijo en un comunicado el Cali por medio de su Twitter oficial.

Así mismo, el cuadro verde enfatizó en enviar buenos deseos al nuevo director técnico, destacando el primer periodo que el barranquillero tuvo en el club.

“Desde nuestra asociación le deseamos los mayores éxitos en este nuevo proyecto a un hombre de la casa, quien ya trabajó en 1989 en nuestra cantera y a quien fuese campeón de Copa con nuestra institución en el 2010″, dijeron.

Se debe recordar que el pasado 8 de julio Jorge Luis Pinto confirmó su salida del club y dejó la bacante abierta que ahora ocupará Jaime de la Pava.

En la misma línea, Pinto pasó por los micrófonos de Peláez y De Francisco este 11 de julio y dio detalles de su salida.

“Me vine con muchos sueños de llegar a una gran institución. El Cali tiene una estructura deportiva linda y tiene una buena cantera. Desafortunadamente las cosas no se dieron en su totalidad. Desde luego la parte económica afecta mucho”, afirmó Pinto.

Pese a que Jorge Luis Pinto destacó que se va del Cali en buenas relaciones con la directiva, el santandereano considera que se le pudo haber puesto a prueba con el fichaje de Sandoval, al que siempre se opuso.

“Yo lo llego a creer. Le dije a los directivos no hagamos eso, no le conviene al Cali, la cantera tiene grandes jugadores. Les dije yo no estoy de acuerdo con eso, si ese chico llega aquí por una puerta, yo me voy por la otra”, contó el entrenador.