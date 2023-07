En riesgo inversión para Cartagena y Barranquilla de $4.4 billones

Hay preocupación en Cartagena y Barranquilla por el futuro del megaproyecto Ruta Caribe II, que tiene como objetivo unir las ciudades a través de la construcción de doble calzada.

Sectores advierten que ciudadanos estarían poniendo en riesgo la inversión, la cual asciende a más de $4 billones, con la que se busca el desarrollo competitivo de la región caribe.

“La Ruta Caribe II, un proyecto vial concesionado que hoy garantiza el óptimo estado de 253 km de vías en los departamentos del Atlántico y de Bolívar, pero que además contempla la ejecución de 79 km de segundas calzadas, 16 km de variantes en las cabeceras municipales y casi una decena de nuevas intersecciones, podría quedar en el limbo si la desmedida petición del ‘Comité no más peaje’, en el sentido de desmontar el peaje de Turbaco, prospera”, expresó la Cámara Colombiana de la Infraestructura.

Puntualizó: “si ello ocurre, la iniciativa vial se vería enfrentada a serios inconvenientes para garantizar su cierre financiero. A tal punto que la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, podría optar por liquidar de manera anticipada el contrato, decisión que solo traería consigo una andanada de consecuencias tremendamente nocivas para la conectividad, la competitividad y el desarrollo de la Costa Caribe”.

El Comité no más peajes aseguró que no se oponen al desarrollo vial de la costa ni del país y que su firme oposición es a la permanencia del peaje de Turbaco, “afecta social, ambiental y urbanísticamente a los pobladores de la zona norte de Bolívar”.

“Concretamente hemos expuesto que el peaje es inviable porque no se liquidó el contrato anterior; se impuso a la ciudadanía un contrato nuevo, aunque la ley y la constitución lo prohíben; se violaron normas urbanísticas y de ordenamiento territorial de Turbaco; la no existencia de obras que beneficien en contraprestación, que justifique el cobro de esa tasa de retorno; daños ambientales sociales y económicos con el contrato anterior que todavía no ha sido reparado”, señaló el Comité.

“Por lo anterior ratificamos nuestra posición, exigimos el desmonte total del peaje de Turbaco”, enfatizaron.

Juan Martín Caicedo, presidente Ejecutivo de la Cámara de la Infraestructura, señaló que esto sería el resultado de “una politiquería barata y del oportunismo irresponsable de unos pocos que pueden frustrar el desarrollo vial de la Costa Norte. Sería inadmisible, por lo demás, que una postura radical e intransigente de un grupo aislado, termine anteponerse al progreso del país”.

Álvaro Esmeral Pertuz, director técnico de la Concesión Autopistas del Caribe, explicó que el 6 de septiembre 2021 se firmó el contrato de concesión de iniciativa privada Ruta del Caribe II entre la ANI -Agencia Nacional de Infraestructuras de Colombia- y la UTE “Estructura Plural Autopistas del Caribe”, formada por Grupo Ortiz, KMA y Obresca.

“En lo que tiene que ver con el contrato del Otro Sí, el contrato anterior ya terminó fue entregado a la nación, nuestra nueva Concesión Autopistas del Caribe comenzó a operar hace 20 meses, de los $4.4 billones, $2.8 billones son para operación y mantenimiento de las vías que recibimos”, dijo Esmeral.

Sobre la posición del Comité no más peajes señaló que, para evitar que el megaproyecto se liquide la Agencia Nacional de Infraestructura les planteó el no cobro del peaje durante un año a los vehículos pertenecientes a las categorías I y II, mientras se analizan alternativas que permitan llegar a acuerdos definitivos, reubicar el peaje y continuar con el proyecto. Propuesta que fue rechazada por los integrantes del Comité.

“Tenemos 20 meses en esta problemática, 20 meses en los que hemos tenido dificultad con nuestros trabajadores que los estamos rotando en diferentes puntos para que no estén sin trabajo, seguimos firme haciendo la operación y mantenimiento de los 253 kilómetros origen y destino que tenemos a lo largo de la concesión”, manifestó.

Indicó, “han sido 12 mesas de diálogo con el Comité no más peajes donde el gobierno ha sido especialmente agresivo con nosotros, incluso con las soluciones que se han plantado. La última opción que plantearon fue ofrecerles que la comunidad de Turbaco no pague peajes por año mientras se hacen los estudios y diseños para la posible reubicación del peaje, en automóviles que son cargaría I y en vehículos livianos que son categoría II, sólo estaría pagando el peaje los vehículos de categoría III que son volquetes y peajes en adelante”.

“El imaginario es que no hay obras en Turbaco, nosotros no podemos ver a Turbaco solamente también hay todo el departamento de Bolívar y ver a Bolívar y Atlántico. En Bolívar vamos a hacer 36 kilómetros de doble calzada desde Gambote hasta el Puente de Rodeo, además vamos a hacer desde el corregimiento de Bayunca hasta los límites del departamento del Atlántico”, señaló el director técnico de la Concesión Autopistas del Caribe

Enfatizó: “adicionalmente ha eso la Agencia Nacional de Infraestructura ofreció más de $25.000 millones en obras de compensación para el municipio de Turbaco. Ahora bien, el desarrollo que ha tenido Turbaco ha sido vertiginoso a raíz de la construcción de la segunda calzada, Turbaco no es el mismo, el desarrollo urbano de la zona ha sido impresionante y eso se ha dado gracias a la segunda calzada”.

“Turbaco era una población que antes de la segunda Calzada estaba totalmente ahogada con una vía angosta por donde se mezclaban vehículos livianos y vehículos pesados, hoy tienen doble calzada y un crecimiento envidiable para cualquier población de su tamaño en la costa caribe colombiana. Hay que decir que el gobierno nacional prorrogó el no cobro del peaje hasta el 15 de agosto”, le manifestó a W Radio.

El futuro de la vía es incierto y está en riesgo la inversión para Cartagena y Barranquilla de $4.4 billones, la terminación anticipada del contrato afectaría el corredor, dos departamentos podrían perder competitividad y se acabaría el sueño de conectar con doble calzada Cartagena con Barranquilla.

“El contrato es una Iniciativa Privada cuya única fuente de financiación son los peajes, si no tenemos peajes no hay recursos para la financiación, en este proyecto el gobierno nacional no está invirtiendo dinero. A los políticos los invito a debatir de fondo, en realidad las comunidades requieren de vía, requieren empleos y no es honesto utilizar como bandera de campaña un no al peaje, esa es una bandera infame que no deberíamos usar”, concluyó Álvaro Esmeral Pertuz, director técnico de la Concesión Autopistas del Caribe.

El megaproyecto está aprobado, con licencias ambientales en trámites, con consultas previas aprobadas en un 50%. El contrato incluye el desarrollo de estudios, diseños, construcción, operación, mantenimiento, gestión predial y ambiental. Las vías existentes objeto de concesión suman una longitud aproximada de 250 km.

También contempla 94 km de nueva construcción de segundas calzadas, variantes, cruces a nivel/desnivel y accesos. Su ejecución está organizada en 10 unidades funcionales, siendo la “Unidad Funcional 0″ la que comprende la operación y mantenimiento del corredor existente.

La concesión tendrá una duración de 35 años, el acta de inicio corresponde a octubre de 2021 y el plazo aproximado de ejecución de obras es de 8 años.