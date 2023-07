Infierno en MinCiencias: funcionaria habría muerto por estrés

La muerte, al parecer, por un infarto de una funcionaria de alto nivel del Ministerio de Ciencias, que tenía una carga laboral importante y que estaba viviendo una supuesta situación de estrés, fue el detonante para que varios funcionarios y contratistas adviertan un mal ambiente laboral y carga excesiva de trabajo en la entidad.

Sigue La W obtuvo varios relatos de contratistas del Ministerio de Ciencias y compañeros de la mujer que murió en los que aseguran que sí hay una sobrecarga laboral al interior de la entidad.

¿Maltrato y sobrecarga laboral en el Minciencias?

‘Julián’ conoció a Elizabeth Orjuela Molano, la mujer que falleció; dialogó con Sigue La W y expresó que sobre ella recaía una gran presión laboral en el Ministerio de Ciencias.

“Para nadie es un secreto que dentro de la dirección cumplió un papel fundamental en el funcionamiento del Ministerio porque la mayoría del flujo de recursos que pasan por el Ministerio tienen que pasar por la Dirección de Gestión de Recursos: temas de contratación, seguimiento, convenio de cooperación…”.

‘Julián’ relató que duró poco más de un año en el Ministerio de Ciencias y ahí se dio cuenta que, a pesar de que la entidad hace un trabajo importante por la ciencia, este necesita de muchas personas, “pero eso es lo que falta ahora”, haciendo referencia al talento humano.

Fuentes de La W aseguran que Orjuela había renunciado a su cargo, pero su carta no fue aceptada.

Trabajó con Elizabeth ¿le dijo algo sobre el estrés?

“No se reflejó explícitamente en la relación, pero era evidente que había una presión en la ejecución presupuestal. Se tenía que ejecutar la plata, no hablamos de cualquier chichigua, son miles de millones de pesos”, mencionó.

¿Conoció más casos de sobrecarga laboral?

“Hay casos de personas que presentaron la misma situación. Sé de personas que no continuaron por la carga laboral, las condiciones y eso de alguna manera influyó en su decisión”, indicó.

Sensación que queda tras la muerte de Elizabeth

“Nadie se atreve a ponerle nombre a las cosas. Desde que la distinguí era una persona saludable, no daba apariencia de estar enferma, pero sus jornadas de trabajo eran extensas, entonces no podemos adjudicar nada porque no sabemos de su vida”, afirmó.

¿Qué dicen desde el sindicato del MinCiencias?

Deyanira Duque, presidenta Sindicato MinCiencias, también habló con Sigue La W y pidió que este caso no sea utilizado como algo sensacionalista, pero reafirmó que las condiciones laborales de muchos contratistas de este Ministerio “no son las más favorables”.

“Quisiera señalar que esto viene de años atrás. Fuimos parte de las personas que demandamos al Ministerio en su primera creación porque sabíamos que no era posible realizar toda la carga que implicaba con el mínimo número de funcionarios”, explicó.

De la misma manera, destacó que “es humanamente imposible cumplir con esa carga laboral”, por lo que invitó a las personas a reflexionar.

“Realmente creo que nos falta valor para renunciar a ciertas situaciones y es difícil que la gente renuncie”, aseguró.

Testimonio anónimo

Sigue La W conoció otro de los testimonios de una persona que pidió proteger su identidad y quien también evidenció la sobrecarga laboral que hay en el Ministerio de Ciencias.

“El problema inicia con la contratación a inicio de año. No solamente se demoraron en contratar a los contratistas, sino que a muchos les bajaron los honorarios. Eso ocasiones que muchos renunciaran. Los que quedaron tienen una sobrecarga, la cantidad de trabajo es gigante, todo lo necesitan para ya y eso significa un impacto en las personas”, comentó.