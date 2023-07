Petro criticó defensa ante La Haya en el pasado: “abogados apenas conocían San Andrés”

Uno de los objetivos de la presencia del presidente Gustavo Petro en San Andrés durante la celebración del 20 de julio era liderar un acto de soberanía tras el fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre el conflicto limítrofe con Nicaragua. Por eso, en medio de su discurso, el mandatario colombiano, resaltó la nueva defensa colombiana en el litigio, pero criticó lo que se había construido en otros gobiernos.

“Que cosechó esa derrota internacional, y no se dio cuenta que la fortaleza no estaba en contratar a los abogados de siempre, blancos e incoloros, que habitan las calles del Chapinero de Bogotá. No se dio cuenta que esos abogados encumbrados apenas conocían San Andrés cuando venían a bañarse en el mar y que no habían hablado con su gente, que no habían caminado por las calles en el pueblo”, dijo el presidente.

En ese mismo sentido, el presidente aseguró que siempre se tiene que gobernar con el pueblo que son la base de la soberanía.

“Creyeron que la tarea era estar desde un escritorio frío en La Haya o Bogotá y que solo por los pergaminos se podía defender nuestro mar y fracasaron porque se les olvidó la palabra ‘pueblo’, que la base de una Nación no es más que el poder popular, no es el poder del apellido y el privilegio, es el de la gente que camina las calles. El pueblo es la base de la soberanía”, agregó el mandatario.

Por otra parte, aseguró que Nicaragua iba por el pueblo y el terreno colombiano.

“Nicaragua iba por más, venían por las islas, pero sobre todo por este pueblo que había sido invisibilizado desde la oligarquía en Bogotá. Habíamos perdido porque la reacción ante la derrota fue decir que nos salíamos de la Corte Internacional de Justicia y saliéndonos del Pacto de Bogotá, se les olvidó que aun así este tenía vigencia un año más y le permitió a Nicaragua demandar en 2013, y la demanda de Nicaragua iba por todo el mar que rodea a San Andrés”, concluyó.