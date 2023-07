“Hemos sido testigos de polémicas, arrogancia y abusos de poder”: David Luna a Petro

El senador David Luna, de Cambio Radical, fue uno de los cinco congresistas que este 20 de julio ejerció el derecho a réplica de la oposición, tras el discurso de instalación de legislatura que hizo el presidente Gustavo Petro.

La intervención de Luna fue aplaudida por varios sectores, por el tono del mensaje que dio al jefe de Estado, haciendo principalmente una clara defensa a la Fuerza Pública, en medio de la delicada situación de orden público que se vive en varias regiones del país.

Fueron cerca de 12 minutos en los que el senador enfatizó en los riesgos que considera traen al país las decisiones y declaraciones que ha hecho el Gobierno Nacional en materia de seguridad.

“La pregunta que hoy nos hacemos es cuál es la verdadera independencia, que no es que los ciudadanos no puedan movilizarse libremente por el territorio nacional, como lo dijo el señor ministro de Defensa, aquí presente, cuando señaló que la Fuerza Pública era imprudente al moverse cuando no tenía garantías. ¡Hágame el favor! Si la Fuerza Pública no se puede mover libremente por el territorio, ¿quién lo puede hacer?”, indicó.

Para Luna, los militares y policías del país están con las manos atadas ante políticas como el cese bilateral decretado con distintas organizaciones ilegales, donde no tendrían capacidad de reaccionar a las alteraciones de orden público.

“La Fuerza Pública tiene el respaldo de nuestra sociedad y le exige, presidente, que, por favor, le desamarre las manos y los pies”, puntualizó, al tiempo que calificó lo que está sucediendo como un “maltrato” a los uniformados.

El senador se declaró preocupado por la situación de los líderes sociales, los incentivos a la delincuencia a través de, por ejemplo, el pago a integrantes de grupos ilegales y los efectos de las reformas impulsadas por el presidente en el Congreso.

“Con sus reformas estamos a punto de no poder elegir libremente una empresa que nos preste el servicio de salud, no podemos elegir libremente cómo queremos trabajar y dónde cotizar. Cada día se nos restringen las libertades y usted ha dicho, presidente, defiende y que están consagradas en la Constitución. Hay una gran diferencia entre el discurso y el hecho”

Finalmente, el congresista insistió en su llamado a que el presidente respete al Banco de la República, la justicia, órganos independientes al Gobierno y los medios de comunicación, y le pidió permitir “la crítica y el disenso”.

“En un año casi de Gobierno hemos sido testigos de polémicas, arrogancia, abusos de poder y, lo más complicado, se nos ha negado el derechos que tenemos a adelantar un debate sobre posibles interceptaciones y seguimientos, tema que usted como ninguno defendió en sus épocas de representante y senador: le pido coherencia”, concluyó.