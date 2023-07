¿Qué hacía el secretario de Hacienda de Tunja en evento de coaval a Rodrigo Rojas?

Tunja

El pasado 20 de julio durante el coaval que le entregó el partido político Alianza Social Independiente (ASI) al candidato Liberal, Rodrigo Rojas a la Gobernación de Boyacá, fue sorprendido in fraganti el secretario de Hacienda de Tunja, Jeffer Ochoa. Estaba como asistente.

El medio local Mi Boyacá fue el que puso en evidencia la supuesta asistencia del funcionario en el evento político, en donde se observa a un costado de la tarima, sosteiendo una sombrilla y luciendo unas gafas oscuras.

La respueta que nos da el secretario de Hacienda, Jeffer Ochoa, es que por ahora no va hablar a medios. Dice que esta a dispocisión de los entes de control; se siente tranquilo porque, según él, no estaba participando, solo estaba escuchando; además era festivo y no estaba en horario laboral.