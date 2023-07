En Socha esperan que no haya impunidad en caso de mujer brutamente golpeada

Tunja

En diálogo con W Radio, la alcaldesa de Socha (Boyacá), Zandra Bernal, repudió la agresión brutal de Wilton Fredy Castro Silva, a una mujer el pasado 16 de julio en vía pública cerca al coliseo del municipio.

“Desafortunadamente no hay denuncia; no hemos podido actuar como deben actuar las entidades porque la mujer que se ve en el video no está dispuesta a iniciar el proceso correspondiente”, explicó.

La mandataria municipal, dijo que se inició la ruta con Policía y el Ministerio Público. “Nosotros queremos que se de justicia contra esta persona que agrede a la mujer”.

Además, la alcaldesa cuenta que la patrulla de la Policía se encontró con la pareja donde la víctima no manifestó ser agredida. “Que la discusión se dio por un teléfono que el señor no se lo quería devolver, pero que no pasa nada porque son pareja, le dijeron a los de la patrulla”.

“Esperemos que este caso no quede en la impunidad. Invitamos a esta mujer que denuncie, nosotros la acompañamos y le ponemos las rutas necesarias, pero que este caso no se quede en la impunidad”, insistió.

Así mismo, desde la Personería Municipal de Socha se están realizando acciones por estos hechos.

El gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán, dijo que también se reactivó la ruta de atención en articulación con todas las instituciones para garantizar la protección de la mujer víctima de violencia en Socha.

“Estos hechos son reprochables. Todo el peso de la ley debe caer sobre los agresores en Boyacá”, puntualizó.