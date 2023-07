¿Qué dicen víctimas en Puerto Boyacá de Mancuso como gestor de paz?

Tunja

Henry Díaz Castro, víctima del paramilitarismo en Puerto Boyacá, cuenta que hace 32 años asesinaron a su hermano y a la fecha no hay justicia, verdad ni reparación.

Narra que su familia, además, fue desplazada por los mismos paramilitares y hoy no entiende como el exlíder paramilitar Salvatore Mancuso, se ha nombrado por el presidente Gustavo Petro como gestor de paz.

“No estoy de acuerdo porque fue promotor de la violencia aquí en Colombia en los últimos 30 años. Es que eso es como poner al violador Garavito que lo nombre director de Bienestar Familiar. No estoy de acuerdo que el señor Salvatore Mancuso sea un gestor de paz por parte del Gobierno Nacional”, dijo.

El señor Díaz Castro, considera que un gestor de paz debe darse desde la academia, la Iglesia o desde otro tipo de entidades, que sean neutrales en lo que se vivió del conflicto.

A doña Luz Elena Álvarez Hernández, los paramilitares le asesinaron un hijo y la desplazaron del municipio de Puerto de Boyacá, dice que hasta sería buena idea que Mancuso sea gestor de paz, pero es muy dificil perdonar a los víctimarios.

“A mi hijo me lo picaron y me lo tiraron al río Magdalena, a mis hijas me las desplazaron. Es díficil perdonarlos de corazón”, dijo.