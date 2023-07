Abren investigación al secretario de Hacienda de Tunja por presunta participación política

Tunja

La Personera Delegada para la Vigilancia Administrativa de Tunja, abrió investigación disciplinaria en contra el secretario de Hacienda de la Alcaldía de Tunja, Jeffer Ochoa, por su presunta participación en el evento de entrega del coaval del partido Alianza Social Independiente al candidato liberal a la Gobernación de Boyacá Rodrigo Rojas el pasado 20 de julio.

“En un evento de carácter político adelantado el pasado jueves veinte (20) de julio; con lo cual se pudo vulnerar lo dispuesto en el artículo 127 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 996 de 2005 y demás disposiciones que regulan la prohibición de participación en Política por parte de los Servidores Públicos”, dice la Personería de Tunja.

En un video publicado por un medio local se observa la asistencia del funcionario en el evento político de Rodrigo Rojas, en donde se observa a Ochoa a un costado de la tarima, sosteniendo una sombrilla y luciendo unas gafas oscuras.

La respuesta que dio el secretario de Hacienda, Jeffer Ochoa, es que por ahora no va hablar a medios. Dice que está a disposición de los entes de control; se siente tranquilo porque, según él, no estaba participando, solo estaba escuchando; además era festivo y no estaba en horario laboral.