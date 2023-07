“La diversidad refleja en las empresas la realidad multicolor del mundo”: Sergio Londoño

Cada vez son más las cifras que respaldan los beneficios de hacer de la diversidad y la inclusión dos pilares dentro de la cultura organizacional de una compañía. Según un estudio hecho por McKinsey & Company, las empresas que tienen una mayor diversidad étnica y de género en su personal son un 25% más propensas a tener una rentabilidad por encima de la media de su sector. Estos impactos también se ven reflejados en los empleados. El 30% de ellos, por ejemplo, son más productivos en ambientes laborales incluyentes los cuales, al mismo tiempo, aumentan en un 39% la satisfacción del cliente.

Desde hace más de cien años, Coca-Cola ha sido uno de los referentes a nivel mundial a la hora de consolidar estos conceptos y aterrizarlos en cada uno de los lugares donde tiene presencia. Estrategias como la creación de un Consejo Global de Mujeres que supervise la paridad de género en la compañía, la adaptación del logo y los espacios de la empresa en apoyo a los derechos de la población LGBTIQ+ y la inversión en capacitaciones para que el personal se apropie de los conceptos y sus beneficios son algunos de los esfuerzos más destacados.

Desde El Poder de la Diversidad, un proyecto de Prisa Media y W Radio, conversamos con Sergio Londoño, vicepresidente de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sostenibilidad de Coca-Cola para América Latina, para conocer cuáles han sido los aportes que la diversidad ha traído a esta multinacional y, además, cómo las pequeñas y medianas empresas pueden tomar ejemplo de ello.

¿Dónde está el poder de la diversidad en las empresas?

La diversidad es fortaleza. Nos permite incorporar distintos pensamientos, puntos de vista y personalidades a nuestra empresa y a nuestras vidas. Tener equipos diversos y rodearnos de esa diversidad no solo nos permite entender mejor el mundo, sino que nos brinda herramientas que nos dan mayor empatía, ejercitando nuestra solidaridad.

En Coca-Cola creemos que la diversidad es la capacidad de reflejar en nuestra empresa la realidad multicolor que existe fuera de ella. Significa valorar a nuestra gente, crear un entorno seguro que potencie las características de cada uno para lograr su desarrollo profesional y personal. La diversidad nos ayuda a entendernos en un mundo que es absolutamente rico. Nos da una apertura mental y claridad en el norte para transitar hacia donde necesitamos.

¿Qué significa el concepto de diversidad para ustedes como Coca-Cola y cómo se ha consolidado con los años?

En 1932, Coca-Cola tuvo la primera mujer en una junta directiva. Desde allí hemos emprendido un camino muy importante para tener mujeres dentro de puestos de liderazgo. En los años 60 apoyamos a Martin Luther King Jr. en luchar contra el racismo en su ciudad natal. Cuando ganó el Nobel de Paz, muchas personas no apoyaban hacer una gala para él, y Coca-Cola, a través de su presidente, sí apoyó ese homenaje.

Hace poco también apoyamos la causa de los derechos de personas LGBTIQ+ en Australia con la campaña LOVE. Hoy utilizamos ese símbolo de LOVE en nuestra icónica letra, que en 137 años nunca ha cambiado. La única vez que se cambió fue para decir ‘love’ como un mensaje de inclusión y apoyo a la diversidad.

Históricamente hemos sido una compañía incluyente. Hemos recorrido un largo camino, eso nos ha permitido crear una cultura organizacional muy sólida. Hace veintiún años, y por veintiún años consecutivos, hemos sido certificados por Human Rights Campaign (HRC), en Estados Unidos, como una compañía donde es seguro y vale la pena trabajar por nuestras prácticas inclusivas.

En América Latina hemos avanzado con los estándares del Pacto Mundial de la ONU por los derechos de la comunidad LGBTIQ+ y la no discriminación en los lugares de trabajo. En México llevamos seis años consecutivos como un Best Place to Work por HRC. Lo que estamos haciendo estos años da muestra de una compañía que abraza y entiende que en la diversidad hay fortaleza.

Uno de sus objetivos es lograr que la diversidad sea una característica dentro de los equipos de Coca-Cola, ¿cómo logran aterrizar sus políticas incluyentes a todos los lugares en los que se encuentra la marca?

Las claves son la construcción de confianza y el fomento a la educación. Muchas veces no tenemos las herramientas para tratar con personas que son distintas a nosotros, por eso la compañía invierte muchos recursos en capacitaciones, talleres, asesorías con expertos para que nos cuenten cómo está el mundo hoy y cuáles son las formas de construir lugares con una cultura que apoya la diversidad. Las empresas pueden poner todas las herramientas y las facilidades, pero lo que “mueve la aguja” es la gente; que ellos se apropien del mensaje.

A nivel global tenemos principios guías de derechos humanos. En América Latina en específico tenemos una directora de diversidad, equidad e inclusión dentro de la estructura de recursos humanos. También hemos creado redes de inclusión y grupos de afinidad entre los cuales está LGBTIQ+, igualdad de género, cultura y patrimonio, habilidades y bienestar, las cuatro dimensiones sobre las que actuamos para fomentar espacios de trabajo inclusivos y diversos.

Este año tenemos una iniciativa que se llama Share Your Love en la que oficinas de Argentina, Brasil, México, Costa Rica y Colombia están llenas de colores y de apoyo a la comunidad para decirle al mundo que nuestros espacios de trabajo son libres de discriminación.

Una de sus metas es que las mujeres ocupen el 50% de los puestos directivos en la compañía para 2030. ¿Por qué es importante que deliberadamente existan iniciativas enfocadas en alcanzar este tipo de metas?

La compañía ha tomado la decisión de decir “la representatividad importa”. Somos una empresa que quiere representar la diversidad que ve en el mundo exterior. La representatividad tiene la fuerza de lograr que otras personas puedan decir “yo también puedo”, o, “yo también estoy ahí”.

Si creemos en un talento diverso, debemos asegurarnos de tenerlo. Yo en Coca-Cola he podido ser plenamente quien soy. He encontrado una compañía abierta, que es como una gran familia. Desde el lugar en el que estoy he podido ser ejemplo de vida.

En Coca-Cola siempre nos detenemos a revisar si estamos trayendo la diversidad de talento necesaria o si estamos trabajando para tener sucesiones sanas en todos los puestos. Para eso contamos con un Consejo Global de Mujeres, que lo que hace es revisar que en todas las unidades organizacionales de la compañía a nivel mundial está puesta en marcha esta iniciativa.

Hoy en América Latina estamos muy cerca de llegar a ese 50%. Eso nos pone muy contentos. Sin embargo, más allá del número, tenemos grandes ejemplos de lideresas. Tal es el caso de la colombiana Angela Zuluaga. Ella pasó de ser la vicepresidenta de asuntos públicos, comunicación y sostenibilidad para América Latina a ser la jefa de comunicaciones a nivel global de la compañía. Eso es precisamente parte de esta gran iniciativa; de apostarle al talento femenino y latinoamericano.

En Colombia las pequeñas y medianas empresas representan más del 99% de las empresas del país. ¿Cómo hacer que las empresas más pequeñas, y que tienen menos herramientas, puedan tener estas conversaciones y lograr estos cambios en su cultura organizacional?

Hemos encontrado una gran voluntad de avance. Aún hay muchas preguntas y mucha falta de conocimiento, pero eso se puede trabajar si capacitamos a la gente. Personalmente he encontrado una gran voluntad por poner su grano de arena para que eso ocurra.

Somos más de 8 mil millones de personas en el mundo; quedarnos por fuera de la diversidad es quedarse en un mundo que es el pasado. Ninguna empresa, en lógica de negocio, no quiere estar avanzando hacia un mejor futuro. Coca-Cola es una compañía que después de 137 años aún entiende muy bien la evolución del mundo. Nuestro personal de recursos humanos está a la vanguardia.

Que una gran compañía como Coca-Cola esté poniendo la meta para todo el sector empresarial es muy importante. Además, que en junio haya colores y esfuerzos, por ejemplo, y que uno pueda educar para que estos cambios se den es sumamente importante. Hoy en día hay más personas exigiendo que el mundo avance en derechos humanos, en abrazar la diversidad. Eso también ayudará a que todos nos alineemos con esa necesidad de tener espacios libres de discriminación.

Muchas marcas adoptan esa imagen de apoyo a la diversidad introduciendo la bandera multicolor en su publicidad durante junio, pero ¿cómo puede una empresa lograr que verdaderamente haya una coherencia entre la imagen publicitaria y lo que hace a nivel interno?

Lo primero, para la comunidad empresarial, y es algo que nos ha servido desde Coca-Cola, es traer asociaciones que hagan capacitaciones a los empleados. Uno tiene que partir de lo más básico, que es darle herramientas a la gente para sentirse seguro en su trabajo y generar ambientes libres de discriminación. Eso garantiza que haya amplitud de mente en las empresas y que se cree una red de aliados todo el año desde donde va a haber un “activismo empresarial”.

También es importante construir espacios seguros. James Quincey, el CEO de Coca-Cola, dice que uno crece tan rápido como la velocidad de la confianza. La empresa también crece tan rápido como la velocidad en la que podamos generar espacios de confianza. Si no puedes ser tú, no hay confianza. Eso le pone límite al crecimiento de la empresa.

La libertad para actuar y para ser es importante no solo en el ámbito empresarial, sino en cualquier cosa que uno haga. Cuando estás en una compañía que te brinda la posibilidad de ser quien verdaderamente eres, sin juzgarte, eso impulsa tu talento; desarrolla tu mente. Te dice “Aquí soy pleno”, “Mi talento vale”, “No se me juzga por expresar quién soy”.

Una de las cosas que podemos hacer como compañía es que, dentro de nuestra esfera, todo el mundo es bienvenido. Eso es algo que Coca-Cola siempre ha dicho y hecho. En América Latina estamos comprometidos con llevar a que la comunidad empresarial sea abierta a la diversidad, que propicie espacios de inclusión. Tenemos un propósito: refrescar el mundo y hacer la diferencia, creer en la población diversa es una forma de lograrlo.