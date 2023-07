Me mamé de sus denuncias: agarrón entre secretario de infraestructura y concejal

Bucaramanga

Durante la plenaria de este lunes en el Concejo de Bucaramanga en donde se encontraba el secretario de infraestructura presentando el informe de gestión del primer trimestre del 2023, el jefe de esta oficina, Iván Vargas, tuvo un ‘agarrón’ con el concejal del partido Verde, Carlos Parra por las denuncias que ha venido realizando el corporado en los últimos meses.

“Concejal Carlos yo me mamé de sus denuncias, estoy mamado porque así no es, usted me dijo que yo me iba a ir a la cárcel y yo si le digo a usted; cuando los entes de control digan que no yo espero que usted se retire de la política porque así no es. Si aspira a un cargo público no puede jugar con el suelo y hacer de este espacio su campaña política, si va a aspirar, renuncie”, señaló el secretario Iván Vargas.

El concejal Carlos Parra a su vez también le respondió al secretario y señaló que “su compromiso fue incumplido, secretario esto no es campaña, yo llevo años investigando la contratación en la secretaría de infraestructura porque este es mi trabajo y así les incomode voy a seguir haciéndolo”.

El cabildante ha venido denunciando una serie de contratos que ha celebrado la administración municipal y sobre todo los que se firmaron para la canalización de una quebrada que según Parra fue entregado a una hija de Martín Tavera.