Al Oído: ¡Descarados congresistas! No más aumento de salario

Arranquemos por decir que Colombia es el segundo país de Latinoamérica con mayor brecha entre el salario de los congresistas y el salario mínimo. Para eso déjenme decirles congresistas a los que quieren salir a lavarse las manos que no existe justificaciones técnicas y menos aún políticas para que salgan a defender esto o callar frente a esa desigualdad que tanto les llena la boca a muchos para hablar. Eso es algo que tiene que cambiar.

Los congresistas trabajan menos meses que cualquier ciudadano al año, algunos no asisten a las sesiones pero claro igual cobran, reciben primas por 25 millones pesos, su salario quedará en 43.418.535 con este nuevo aumento que fue del 14,8%. Mientras en Colombia aún hay personas sin agua, el sueldo de un congresista es 43 veces mayor al de un trabajador de salario mínimo.

Por supuesto que no es culpa del presidente ya que se da en cumplimento de lo establecido en la Constitución Política.

Pero discúlpenme, un Gobierno que dice buscar un cambio hacia una sociedad más justa debería tener a sus congresistas siendo coherentes buscando que se congele el salario o disminuya, no saliendo a decir que eso no es con ellos o peor que jamás lo prometieron cosa que no es cierta en muchos porque cuando eran activistas era lo que más decían y repetían ahora vemos que era tan solo una indignación selectiva y mentirosa.

Ese cambio es el mismo que el presidente en diferentes discursos ha dicho debe buscar austeridad, que si fuera real buscaría empezar por el salario de los congresistas para enviar un mensaje real al país. Ojalá se ponga la lupa en quienes han dicho por años que esto es algo que debe hacerse, pero no luchan por hacerlo para que se castiguen en las urnas.

Voluntariamente podrían empezar hacerlo quienes dicen defender un país más equitativo, pero por supuesto que eso no es prioridad, porque la prioridad de muchos es estar en regiones buscando votos para sus alcaldes y gobernadores; ojalá los que están en eso o recibiendo mermelada no cobren su salario esos meses. Porque que yo sepa no les pagamos para eso.

Hablamos con una de las pocas abanderadas que no ha cambiado su posición, esto nos dijo la representante Catherine Juvinao al respecto:

“Hace exactamente un año cuando el Congreso nuevo llegaba, nos unimos congresistas del Partido Verde y el Pacto para presentar el proyecto de reducción del salario de los congresistas. Así bien, buscamos que se aprobara un proyecto que haría que la reducción se diera a partir del 2026, muchos influenciadores del Pacto lo criticaron con una campaña de vulgaridades e injurias y no se pudo dar ni el primer debate. Ahora que la polémica se vuelve a dar porque el presidente Petro firmó un decreto, los mismos que se quejaron anteriormente se quejan hoy posando. Tenemos dos opciones aprobar el cambio a partir del 2026 o que no pase nuevamente nada por falta de voluntad. Sigo siendo coherente con mi bandera y lucha, espero que el resto también”

Así las cosas, a trabajar que el salario de los congresistas no se paga solo.