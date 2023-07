Boyacá: Fiscalía abre investigación a hombre que golpeó a mujer en Socha

Tunja

W Radio pudo establecer que un fiscal de la dirección de Fiscalías de Boyacá dio inicio a las investigaciones contra Wilton Fredy Castro Silva, el presunto agresor de una mujer en el municipio de Socha.

Desde el mismo 22 de julio cuando se conocieron las imágenes, donde se observa a Castro Silva propinarle una golpiza a una mujer en las calles de Socha, el ente judicial decidió abrir por oficio la respectiva investigación por violencia intrafamiliar.

- Piden expulsión de Castro Silva

El pasado 24 de julio, el presidente de la Alianza Verde en Boyacá, Wilmer Leal, radicó una carta pidiendo al comité de ética de la colectividad la expulsión de Castro Silva.

“Este es un hecho bochornoso que debe castigarse con la ley. Estamos perplejos y conmovidos por la situación de la señora que fue golpeada salvajemente”, dijo.

Reconoció que Castro Silva fue candidato por ese partido en el pasado y actualmente es militante. “Pedimos a las autoridades cuanto antes se inicien las investigaciones y que se haga el castigo judicial pertinente”.

Como militantes, Leal dijo que se le pidió a la Comisión de Ética del Partido que además de investigar se expulse Wilton Fredy Castro Silva. “Los videos muestran una violencia que no debe ocurrir ni en Boyacá ni en ningún lado del país”.

- Que no quede en la impunidad

La alcaldesa de Socha (Boyacá), Zandra Bernal, repudió la agresión brutal de Castro Silva, a una mujer el pasado 16 de julio en vía pública cerca al coliseo del municipio.

“Desafortunadamente no hay denuncia; no hemos podido actuar como deben actuar las entidades porque la mujer que se ve en el video no está dispuesta a iniciar el proceso correspondiente”, explicó.

La mandataria municipal, dijo que se inició la ruta con Policía y el Ministerio Público. “Nosotros queremos que se de justicia contra esta persona que agrede a la mujer”.

Además, la alcaldesa cuenta que la patrulla de la Policía se encontró con la pareja donde la víctima no manifestó ser agredida.

“Que la discusión se dio por un teléfono que el señor no se lo quería devolver, pero que no pasa nada porque son pareja, le dijeron a los de la patrulla”, dijo.