Proceso para elegir nuevo contralor está en el congelador en el Congreso

Han pasado dos meses desde que el Consejo de Estado tumbó la elección de Carlos Hernán Rodríguez como contralor general de la República y todavía no está claro cuándo el Congreso elegirá su reemplazo.

Conforme a la decisión del alto tribunal, el proceso debe iniciar de cero, es decir, se debe adelantar nuevamente la convocatoria pública, el examen de conocimiento y las etapas siguientes para la selección, algo que podría tardar varias semanas.

Lo último que ocurrió con este tema fue la entrega de ofertas por parte de universidades para adelantar el examen. Se presentaron cinco, pero los Andes y el Externado entregaron extemporáneamente sus propuestas, con lo cual se elegiría entre la Universidad Industrial de Santander, la Universidad del Tolima y la Universidad Nacional.

La Mesa Directiva anterior, que estaba en manos del Pacto Histórico, no avanzó mucho y serán entonces Iván Name, presidente del Senado, y Andrés Calle, presidente de la Cámara, quienes pongan o no el acelerador al proceso para elegir al nuevo jefe del ente de control fiscal.

Mientras esto ocurre, se prolonga la administración de Carlos Mario Zuluaga, contralor general encargado, ficha del presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda.

Zuluaga está en el ojo del huracán por cuenta de varios escándalos, incluidos la presunta entrega de cuotas a congresistas y la firma de cinco convenios entre la Contraloría y la Organización de Estados Iberoamericanos, caso por el que habría salido la jefe de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, Diari.