El exalcalde Jorge Eduardo Rojas inscribió su candidatura a la Alcaldía de Manizales

Manizales

Y es que, el exalcalde y exministro, Jorge Eduardo Rojas Giraldo, inscribió formalmente su candidatura a la Alcaldía de Manizales, en acto público realizado en el Parque del Agua Olaya Herrera.

La misma la realizó vía electrónica ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, donde Rojas entregó un mensaje de optimismo, esperanza, confianza y entusiasmo sobre el futuro de la ciudad.

Manifestó que, “nosotros nunca hemos sido espectadores de nuestro futuro. Nosotros siempre hemos sido protagonistas, y eso es algo que nos reconocían propios y extraños en el vecindario regional y a nivel nacional. Vamos a recuperar el respeto, la admiración y el liderazgo que tuvimos en muchos renglones de la vida pública. Un liderazgo que mostrábamos en materia empresarial, educativa, cultural, de infraestructura y de gerencia pública”.

En su intervención, resaltó además que la gente ya conoce su estilo de gobernar y su criterio respetuoso sobre las necesidades de la población:

“Los manizaleños me conocen y saben que yo hago las cosas. Nosotros no engañamos ni hablamos por hablar. Lo que nosotros decimos se hace. Esa es nuestra forma de gobernar. A mí no me verán en las redes sociales o jugando con nuestras responsabilidades públicas. A nosotros nos verán visitando obras, arreglando parques, pavimentando calles en barrios, buscando fuentes de ingresos para la ciudad, arreglando colegios, cuidando a nuestros niños, atrayendo inversión privada, impulsando a nuestros jóvenes y devolviéndole el brillo a esa Manizales que tanto queremos y admiramos”.

Al mismo tiempo, invitó a la comunidad a acompañarlo en el reto de recuperar el rumbo de Manizales:

“Vamos a dejar atrás los años de la burla y la inacción y vamos a regresar a esa Manizales, líder en tantas cosas y admirada por tantas personas. Los invito a que me acompañen en este propósito. Vamos a hacer una campaña de propuestas y acciones. No nos vamos a enredar en ataques y calumnias porque lo que menos necesita esta ciudad es ese espectáculo que desacredita la política y no fija la atención en lo importante, es decir, en ustedes, en sus familias, en su bienestar, en su progreso y en su futuro”.

El ingeniero civil tiene el aval del Partido Conservador y con los coavales de: ASI, Colombia Justa y Libre, y el Nuevo Liberalismo; asimismo, otros movimientos han manifestado su apoyo a la candidatura.

