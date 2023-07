La diferencia con Colombia es la pasión que llevan al campo: Lina Magull, jugadora alemana

Lina Magull (Photo by Alex Grimm - FIFA/FIFA via Getty Images) / Alex Grimm - FIFA

Alemania ya piensa en Colombia. ‘Die Nationalef’ estuvo en el Sydney Football Stadium realizando el reconocimiento oficial del campo de juego previo al duelo ante la ‘tricolor’ por la segunda fecha de la fase de grupos. Martina Voss-Tecklenburg, entrenadora de las ‘teutonas’, y Lina Magull, delantera del Bayern Múnich, analizaron a las dirigidas por Nelson Abadía.

En relación a las virtudes del rival, la entrenadora alemana reconoció que si bien no va a analizar a sus contrincantes en público, hay varios aspectos a destacar. “Hemos visto que es un equipo que ataca muy fuerte, con mucha energía y tratan de jugar cerca al arco rival. Tenemos que luchar contra las estrategias del otro equipo” afirmó Voss-Tecklenburg. Asimismo, señaló que han identificado detalles para generar riesgo y que será un partido muy intenso e interesante.

Sobre este mismo tema, Lina Magull, delantera del Bayern Múnich, resaltó que si bien es un equipo bastante físico, no les asusta. “Han mostrado su fortaleza en el uno contra uno. Es su manera de jugar y es algo que no nos sorprende. Trataremos tal vez de no buscar todos los contactos, pero no es algo que nos asuste”.

Por su parte, Magull también destacó las diferencias entre las colombianas y las alemanas. “Colombia tiene cierta pasión y llevan eso al campo de juego. Es impresionante la intensidad con la que juegan al fútbol. Los europeos se concentran más en la parte técnica, pero ellas hacen todo con pasión” destacó la jugadora que disputa su segundo Mundial. La entrenadora ‘teutona’ también se refirió al respecto señalando que “el amor por el fútbol no solo se ve en sus jugadoras sino también en sus aficionados”.

Alemania contará con una baja importante en su once titular y es la de Felicitas Rauch, lateral izquierda que fue titular en la victoria 6-0 ante Marruecos y que sufrió una lesión en su rodilla en el entrenamiento. Martina Voss-Tecklenburg señaló que afortunadamente el diagnóstico no es peor de lo esperado, pero sí será una ausencia importante en el conjunto ‘teutón’.

El duelo entre Alemania y Colombia será el domingo a las 4:30 de la mañana hora Colombia.