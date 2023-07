Colombia celebra triunfo contra Alemania: jugadoras hablaron en W Radio

Colombia ante Alemania. (Photo by Cameron Spencer/Getty Images) / Cameron Spencer

En W Fin de Semana, las futbolistas de la Selección Femenina de Colombia se pronunciaron sobre el gran triunfo ante las alemanas en el Mundial Femenino de 2023.

Lorena Bedoya aseguró que el deseo de la tricolor es terminar la ronda de la mejor manera, por lo que ahora el objetivo es Marruecos.

En ese sentido señaló que pese al gran paso que dieron tras vencer a Alemania, analizarán a las futbolistas de Marruecos para lograr la victoria: “La intensidad en el orden es fundamental y recuperarnos bien para enfrentar a Marruecos”.

Por otro lado, Catalina Usme afirmó que entraron muy concentradas al campo e intentaron soportar en los costados. “Fuimos inteligentes a la hora de disputar el partido”.

“La victoria tiene dos momentos uno de euforia y en el otro hay que tener cuidado porque no podemos celebrar lo que no hemos logrado. Debemos estar con los pies en la tierra, tener mesura porque vinimos no venimos a ganarle a Alemania, venimos a ganar un mundial”, añadió.

Por su parte, la delantera Mayra Ramírez mencionó que fue un partido intenso físicamente ante las alemanas.

“Teníamos que aprovechar las oportunidades y se logró el resultado. Ahora debemos pensar en Marruecos (…) esto hasta ahora comienza y este grupo quiere llegar lejos”, afirmó.

La capitana de la tricolor, Daniela Montoya, también habló en W Fin de Semana y aseguró que: “Es un orgullo, uno no tiene palabras. Tenemos que disfrutar bastante, el equipo fue muy inteligente y supo manejar cada momento del partido. Pero vamos paso a paso, ahora pensaremos en Marruecos y debemos mantener la calma porque aún nos falta mucho”.

Carolina Arias aseguró que la generosidad de respaldarse entre todas ha hecho la diferencia en el terreno de juego, “estar sincronizadas y no dar ningún balón por perdido. Ahora solo pensamos en terminar de disfrutar lo que queda del día y luego en Marruecos, porque es un rival que ha trabajado para estar en un mundial”.

En cuanto a la futbolista Daniela Arias el resultado del partido fue el trabajo impecable del equipo, “en los últimos minutos tocaba cuidar los detalles, se nos fue el panal, pero fue ahí donde nos fortalecimos más y dimos todo”.

Por último, Manuela Vanegas, la autora del segundo gol y el que les dio la victoria a las colombianas, aseguró que: “Dejamos el alma y la vida por esta selección y el país. En lo personal ha sido el gol más bonito e histórico que he hecho (…) Sabíamos lo que tenía Alemania. Ellas se hacen reventar por su país. Ese equipo hace lo mejor y partir desde ahí es importante”.