El Congreso no es una fábrica de leyes: Iván Name tras reunión con presidente Petro

Luego de varias horas de reunión, el presidente del Congreso, Iván Name se refirió a los temas que habló con el presidente Gustavo Petro asegurando que habrá entendimiento y que va a prevalecer la institucionalidad.

“Entre las instituciones, para que logremos tener los acuerdos y puedan fluir las discusiones, podamos llegar al entendimiento y que la institucionalidad de nuestra nación se reafirma con el entendimiento que deben tener las ramas del poder público”, dijo Name.

De igual forma, habló sobre el trámite de las reformas del presidente Petro que ya tienen un camino recorrido en el Congreso.

“Tenemos el trámite de las reformas que hoy algunas están haciendo tránsito y otras habrán de llegar como la reforma de la ley de servicios públicos, como la reforma a la educación y tenemos en tránsito la reforma pensional que ha avanzado y estamos en el análisis de la reforma a la salud en la cámara baja y la reforma laboral, todas muy convenientes para la revisión de las instituciones”, agregó.

Por último, aseguró que no se trata de acelerar los tiempos o no de discusión de las reformas sino de analizar minuciosamente lo que se está debatiendo

“No se trata de acelerador o freno, se trata del tránsito que deben tener las leyes detenidas y minuciosamente analizadas. El Congreso no es solamente una fábrica de leyes, es también una instancia de la democracia para que lo que no convenga no salga, pero tenemos el entendimiento y la disposición de que salgan las reformas propuestas por el Gobierno y propuestas por el Congreso”, concluyó.