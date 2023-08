El dr. Jorge Ulloa ayudará a una paciente con venas várices a recuperar su calidad de vida

Durante 8 años Ángela María Osorio ha sufrido de venas várices o varicosas, las cuales se agrandan y retuercen generando dolor en las piernas de las pacientes.

El caso de Ángela es tan crítico que no puede utilizar zapatos, no puede trabajar y también se le dificulta compartir con sus hijos. Ha ido al médico en varias ocasiones, pero lamentablemente no tiene los medios para pagar la intervención.

“No puedo ir ni al mercado, vuelvo con los pies hinchados y me duele muchísimo”, dijo con voz entrecortada.

El doctor Jorge Ulloa Herrera es cirujano de la Universidad del Bosque, fellow de Investigación en Cirugía Vascular de Harvard Medical School, fellow del American College of Surgeons. También es profesor Clínico de la Universidad de los Andes, jefe de Cirugía Vascular de la Fundación Santa Fe de Bogotá.

El experto en enfermedades venosas anunció que atenderá a Ángela María en su consultorio en Bogotá para revisar su caso y empezar un tratamiento de laser que ayudará a mejorar su calidad de vida.

Hay una serie de hinchazones asociado a serie de síntomas que alteran y afectan drásticamente la calidad de vida. “Hay que darle solución y estamos prestos a atenderla y a mirarla” explicó el doctor. El procedimiento propuesto por el doctor Ulloa tiene un costo de aproximadamente 8 millones de pesos.

Para contactar y agendar cita con el Dr. Jorge Ulloa, llamar al 3204628326