Mancuso anuncia acciones legales contra magistrada que lo señaló de “amenazas”

El excomandante paramilitar Salvatore Mancuso desde Estados Unidos le respondió a la magistrada Alexandra Valencia de Justicia y Paz, quien defendió la necesidad de que el exjefe de las AUC sea extraditado a Colombia para que responda por los crímenes perpetrados por ese extinto grupo armado.

Luego de que Valencia señalara ante un medio de comunicación (de acuerdo con Mancuso) que el exparamilitar la ha amenazado durante los procesos de Justicia y Paz, indicó que adelantará acciones legales contra ella.

“Esta situación me obliga a solicitar a mi defensa que instaure las acciones legales pertinentes. La justicia no puede ser manipulada ni utilizada como herramienta de presión política. La integridad del sistema judicial y la confianza en nuestras instituciones están en juego”, sentenció Mancuso.

Al mismo tiempo que pidió a Justicia y Paz certificar su colaboración en el número de audiencias en las que ha participado y conocer si la magistrada Valencia compulsó copias en su contra por haberla amenazado, también rechazó que la juez pidiera informarle a la JEP que lo mencionado por Mancuso en audiencia ante esa jurisdicción transicional era cero novedoso.

“La responsabilidad de sacar conclusiones en este caso debe recaer únicamente en la JEP y sus Magistrados. Muchas verdades contadas, fueron parcialmente reflejadas en las sentencias judiciales, y sólo pueden encontrar su lugar en la JEP. Hemos hecho un análisis detallado de esas verdades, identificando elementos trascendentales que Justicia y Paz no tuvo en cuenta o nuevos que no pude narrar debido a que no me brindaron las garantías para reconstruirlos” afirmó Mancuso.

Además de criticar duramente a Justicia y Paz y señalar que sus fines no han generado reconciliación sino un proceso judicial transicional extendido en el tiempo, el exparamilitar indicó que ya ha cumplido con el término de cárcel mínimo (8 años) al contar 17 totales, por lo cual indicó que no se le debe negar la libertad a prueba y que la magistrada y la Sala se equivocan.

“Esta interpretación errónea, no solo trasciende una mera violación de mis derechos individuales y constituye una afrenta a la Constitución misma, sino que, lleva consigo una sentencia tácita, una que me expone a la tortura y a la muerte en las cárceles colombianas” dijo Mancuso.

Finalmente, manifestó que el no permitirle que adelante de forma virtual su proceso de resocialización y seguir participando ante Justicia y Paz desde Estados Unidos lo llevó “forzadamente a solicitar protección internacional y pedir ser trasladado a Italia, para evitar que el prejuicio amparado en la justicia y la estigmatización se convierta en una herramienta de tortura y silencio”.