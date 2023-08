Este Gobierno no necesita bloqueos para hablar: MinInterior por protestas en Panamericana

En las últimas horas se han presentado bloqueos en la vía Panamericana en el departamento del Cauca por cuenta de algunos grupos de indígenas que exigen la presencia el Gobierno ante el incumplimiento de algunos acuerdos. Ante la situación, el Gobierno ya está tomando cartas en el asunto, por eso el mismo ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, encabezará una comitiva para poder establecer diálogos con los líderes de estas manifestaciones que también afectan el orden de público en la región.

“Quienes han hecho la movilización no es precisamente el Consejo Regional Indígena del Cauca, el CRIC, son unos resguardos que tienen una organización que se llaman Los Nietos del Quintín y que, desde Calderas, desde Huila, que son resguardos, han querido expresar algunas opiniones. ¿Qué les he dicho yo? -Este Gobierno no necesita bloqueo de vías para hablar, para sentarse a conversar con las comunidades. Y yo aspiro a que en el marco de lo que va a ser un diálogo con esta gente, pues levantemos inmediatamente el bloqueo porque es que el daño que le hacemos a la gente del sur del país es gigantesco”, dijo el ministro.

Ante esto, se espera que, en las próximas horas, el ministro Velasco llegue a la zona junto con las ministras de Vivienda y Agricultura para atender la situación.

“Estaremos allá instalando una mesa de conversación con las comunidades, pero viendo cómo se desbloquea inmediatamente la vía. Por lo menos hay un principio de acuerdos para eso”, concluyó.