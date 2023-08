¿La situación económica podría influir en la salud de las personas? Experta explica

La economía para las personas se posiciona como un aspecto importante en la vida de cada quien debido a que es un medio por el cual se puede llegar a determinados fines: metas, proyectos, inversiones, sustento, entre otras son algunos motivos por los que se le ve al dinero como un apartado importante en la construcción de la vida humana.

Sin embargo, la sociedad se ha preguntado si las situaciones económicas tanto negativas como positivas podrían influir en la salud de las personas.

Por este motivo, en Salud y Algo Más se conversó con Karem Suárez, administradora de empresas quien ofreció su perspectiva experta sobre el tema.

“Usualmente creemos que el tema del dinero no tiene nada que ver con la salud. Decimos que el dinero no da la felicidad la tranquilidad, que el dinero no compra ciertas cosas, pero sí permite que uno tenga una base sólida para construir sus sueños”, dijo en su primera intervención.

Añadiendo que “sí hay una implicación en nuestra salud cuando no estamos tranquilos en temas de dinero” y que “50% de las relaciones se pueden ver afectadas por temas de dinero”, explicó.

En materia de relaciones personales, por ejemplo, la experta explicó que “lo primero que hay que hacer es, por supuesto, tener acuerdos hablados y una comunicación amplia, hay parejas que pueden cubrir determinado porcentaje de cuentas y eso hay que hablarlo”.

Adicionalmente que “cualquier acuerdo en las relaciones es decir bueno, si me quedo sin trabajo, cómo lo podemos balancear y a partir de ahí hacer un plan financiero”.

Resaltando que cuando estos problemas o incertidumbres económicas generen implicaciones en la salud, “es importante también consultar con un experto en la salud”.

Por otro lado, Suárez se refirió a qué tan bueno es pedir préstamos. “Existen dos tipos de deudas: la deuda buena que es la que nos ayuda a aplacarse en el cumplimiento de mi sueño, sea casa o sea vehículo. o lo que sea. Y la deuda mala es la que podemos adquirir por un impulso, porque nos sentimos presionados o cosas que disfrutamos un momento, pero duramos pagando 12 meses”

También dio algunos tips sobre cómo salir de deudas si estas mismas están arrebatando la paz en la persona.

“Hagamos un listado de todas las deudas que tengamos, llamemos a quien se le debe y que se comience a aterrizar los planes de pago, esto dará claridad”.

“Luego ubicar las deudas del menor monto al mayor monto”, y de esta forma comenzar a pagar.

Finalmente, la experta también habló sobre el ahorro y dijo que “desde épocas prehistóricas hemos estado acostumbrados a que como hoy porque no se si mañana voy a comer”.

“Habría que interiorizar para qué quiero ahorrar, todos sabemos que debemos ahorrar pero uno a veces no sabe para qué”, contó.

Diciendo al tiempo que luego de saber eso, es “empezar a determinar un plan de ahorro, intentemos siempre hacerlo a principio de mes”.

Dejando al final una reflexión: “el tema financiero puede ser estresante, puede uno procrastinar y es importante ir paso a paso; piensen en una cosa que las estresa de ese tema y comiencen a dividirla en partes pequeñas”.

Escuche la entrevista completa a continuación: