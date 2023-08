“Carteles inundan nuestras calles”: Marco Rubio lanza advertencia sobre lucha antidrogas

“El fentanilo es bastante malo. Pero cuando descubres que las drogas sintéticas que estás inyectando en tu torrente sanguíneo no solo te están matando, sino que también están causando que tu cuerpo se deteriore mientras aún estás vivo, sabes que estás en serios problemas”. De esta manera, el senador Marco Rubio, del partido republicano, inicia un articulo de opinión para Newsweek.

En el escrito, el senador Rubio advirtió que la crisis de las drogas en Estados Unidos podría empeorar si no se toman medidas urgentes.

Uno de los temas que menciona el senador es la xilazina, que se creó como un sedante para animales.

“Es extremadamente poderoso y completamente inadecuado para los humanos, como lo demuestra el hecho de que pudre la carne de los usuarios. Pero cuando los narcotraficantes estadounidenses descubrieron que podían mezclarlo con opioides para reducir los costos de producción, aumentar los efectos psicoactivos y aumentar la adicción, y que podían adquirirlo fácilmente en línea de los proveedores de medicamentos veterinarios, lo introdujeron en las calles”, señala.

Rubio llama la atención por el hecho de que la xilazina ilícita se distribuye a todo el país y que pronto estará en los 50 estados.

“Mientras tanto, la Administración para el Control de Drogas de EE. UU. (DEA, por sus siglas en inglés) advierte que el nitazeno, una nueva clase de opioide sintético que puede ser 10 veces más fuerte que el fentanilo y nunca ha sido aprobado para uso humano en los Estados Unidos, también se está mezclando con el flujo de drogas. La cantidad de muertes por sobredosis relacionadas con el nitazeno en Tennessee se cuadriplicó entre 2020 y 2021. Este recién llegado es motivo de gran preocupación”, señala otro aparte.

Y el artículo concluye señalando: “Pero este no es un tema partidista para la mayoría de los estadounidenses. Carteles, pandillas y turbas están inundando nuestras calles con veneno. Cientos de miles de personas están muriendo como resultado. Si no tratamos de protegerlos, no somos dignos de ser llamados servidores públicos”.