¿ELN tiene información de las personas que robaron Ecopetrol?

Pablo Beltrán, jefe del equipo negociador del ELN, conversó con Sigue La W a propósito de su llegada a Bogotá después de 31 años para instalar el Comité Nacional de Participación en el marco del proceso de paz con el Gobierno de Gustavo Petro.

En medio de este diálogo, Beltrán se pronunció acerca de los resultados de la investigaciones sobre una supuesta red de empresarios involucrados en robo de combustible de Ecopetrol, de la que también harían parte integrantes del ELN.

Cabe señalar que, después de conocerse la noticia, ese grupo ilegal aseguró que no tiene responsabilidad en la instalación de válvulas ilegales para el robo del petróleo y que las afirmaciones que los señalan son falsas.

Al respecto, Beltrán sostuvo que conoce del tema porque es ingeniero de petróleos de la Universidad Industrial de Santander.

En esa línea, Beltrán señaló el que considera es el primer problema: “Cuando en Venezuela había una producción petrolera boyante, el contrabando de gasolina hacia Colombia era de 40.000 barriles diarios. En las estadísticas de Ecopetrol aparecía la producción nacional y el contrabando. Se torció la cosa en Venezuela: cayó la producción y el contrabando ahora va desde Colombia”.

Por otro lado, aseguró que a los oleoductos y poliductos en todo el territorio nacional “les hacen un rotico, les ponen una llave y se roban lo que pasa por ahí”. Por eso, afirmó que en Ecopetrol exiosten cálculos del robo diario de gasolina, diesel y gas, así como ha habido “explosiones y accidentes” cuando hacen estas inspecciones.

Por eso, Beltrán aseguró que “todo el mundo, en todas las regiones, hace eso”.

“Cuando nosotros nos dimos cuenta por primera vez de ese negocio, eran los oleoductos que pasaban por el Magdalena Medio, en los alrededores de Barrancabermeja. ¿Quiénes lo estaban haciendo? Los paramilitares. Si mira en Justicia y Paz, el Bloque Central Bolívar, el grueso de sus finanzas se extraían de sacar la gasolina de los poliductos de los alrededores de Barrancabermeja”, explicó Beltrán.

De esta manera, sobre el control territorial que ejerce el ELN, Beltrán indicó: “Que nosotros tengamos una orden de que eso se haga, no. No conozco bien la zona, pero me imagino que sí habrá una acción sobre eso, aunque eso no quiere decir que haga parte de un plan del ELN como lo presenta la Fiscalía”.

¿ELN tiene información de las personas que robaron Ecopetrol?

Sobre los particulares que habrían participado en este robo de petróleo, Beltrán insistió en que existen dos cuestiones documentadas: “Hay una documentación muy amplia desde Justicia y Paz de 2005 de la participación de funcionarios de Ecopetrol con paramilitares para robar petróleo, está documentado y hay noticia criminal sobre eso”.

En segundo lugar, aseguró que recientemente leyó que “un familiar del expresidente Andrés Pastrana era uno de los de esos negocios”.

En ese sentido, Pablo Beltrán afirmó: “Ellos son los que tienen la capacidad para tener barcos, bodegas, licencias de exportación, licencias afuera y con petroleras vecinas. Eso no lo hace cualquiera, se necesita poder y relaciones, no es solamente asunto de un campesino que pone una válvula y se roba 10 galones, es un negocio industrializado y organizado, con buena administración”.