Más de 50 nombramientos en el exterior han sido ilegales: sindicato UNIDIPLO

Por medio de una extensa carta, el sindicato de la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular le expone a presidente Gustavo Petro la situación que vive el servicio exterior colombiano liderado por el canciller, Álvaro Leyva.

En primer lugar, aseguran que han demandado varios nombramientos por no cumplir con los requisitos que se necesitan para ejercer una representación diplomática colombiana.

“Desde el 7 de agosto de 2022, se han producido 55 nombramientos de esta naturaleza, los cuales nos hemos visto en la penosa obligación de demandar pues, tras una extensa revisión, encontramos que ninguno de ellos cumplía con los requisitos claros que establece la Ley.

Esta constatación ya es, de por sí, bastante grave. Pero aún más grave es que, incluso cuando la Ley establece que los funcionarios de carrera tienen el derecho preferente a ocupar los cargos del servicio exterior, y cuando el Gobierno se ha comprometido a cumplir con esta obligación legal; varias de estas designaciones han desplazado a funcionarios de carrera, con décadas de experiencia y excelencia demostrada, de los cargos que ya ocupaban para reemplazarlos con personas inexpertas y designadas de manera irregular”, dice la carta.

En segundo lugar, indicaron que no se está cumpliendo con las promesas de campaña, donde se aseguró que la mayoría de nombramientos serian de personas de carrera.

“Frente a la promesa de nombrar un mínimo de 50% de embajadores de carrera, lastimosamente nos encontramos con que esta promesa no ha sido cumplida. En este momento, entre los embajadores designados como jefes de misión, solamente 22 son funcionarios de carrera, mientras que 37 embajadores no lo son. Asimismo, el Gobierno ha anunciado su intención de nombrar 4 embajadores adicionales que no pertenecen a la Carrera. Esto corresponde a un porcentaje del 31,9 % de embajadores de carrera. Incluso si el Gobierno nombrase embajadores de carrera en las 6 misiones diplomáticas para las cuales aún no se ha anunciado una designación, sólo se podría alcanzar un porcentaje máximo del 40,5%”.

Sumado a estos nombramientos, aseguran desde UNIDIPLO que, se han reservado designaciones de manera preferente.

“Es igualmente muy grave que la Dirección de Talento Humano de la Cancillería haya abiertamente “reservado” cargos para personas ajenas a la carrera, creando en la práctica un régimen paralelo, en el cual estas personas podían escoger a la carta el lugar donde querían trabajar, mientras que a los funcionarios de carrera, que tienen el derecho preferente de ocupar dichos cargos, se les limitaba al máximo posible dicha escogencia, presentándoles como opciones únicamente aquellas que habían sido desechadas por las personas designadas a dedo”.

Por otro lado, aseguran que no se cuentan con las herramientas necesarias para ejercer con labores diplomáticas, ya que los sistemas son obsoletos.

“La utilización de sistemas informáticos completamente obsoletos con los cuales se llevan a cabo, entre otras cosas, todos los trámites que realizan nuestros consulados en el exterior, y que sufren sistemáticamente fallas informáticas que congelan por completo las labores consulares. Esta situación ha generado una crisis sin precedentes en nuestras oficinas consulares, que, sin este software, no pueden adelantar ningún trámite consular, para la frustración justificada tanto de los usuarios como de los cónsules”.

Por último, denuncian que, hay un mal manejo de los recursos del Misterio de Relaciones Exteriores

“Una gestión deficiente de los recursos de la entidad, que ha frenado la realización de consulados móviles, en los cuales los funcionarios consulares se desplazan a ciudades donde no tenemos consulado. Esta gestión administrativa deficiente ha llevado, incluso, a que el Ministerio deje de contar con servicios esenciales para el funcionamiento normal de la entidad, como el servicio de aseo y cafetería – afectando además los derechos laborales de las personas empleadas en él – impresiones, energía y agua; o a la utilización irracional del presupuesto de viáticos, con el resultado de encontrarse el Ministerio a puertas de agotar dicho rubro al finalizar el mes de julio”.