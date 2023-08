Hacen llamados de atención a la Primera Gestora para que no participe en política

Manizales

La directora de la Corporación Cívica de Caldas le hizo un llamado a la Primera Gestora Social, Valentina Acevedo, que por este tipo de apoyos políticos que, si bien no los tiene prohibidos porque no es funcionaria, no debería asistir a este tipo de actos, pues es la imagen de la actual administración, que maneja recursos públicos de todos los ciudadanos.

Explicó que, a pesar de que no esté prohibido, no quiere decir que sea un comportamiento ético, porque además favorece a un candidato en específico, lo que, por ende, pone en desigualdad a los demás en una competencia que debería ser en igualdad de condiciones.

Fue clara en decir, que, esto parece ser ya un modus operandi de la actual administración de Manizales para burlar la prohibición que tienen el alcalde y sus funcionarios de participar en política, por lo que la organización rechaza de forma tajante, así como también que los candidatos permitan estos apoyos, lo que habla muy mal de la manera poco coherente en la que hacen política.

Nuevo llamado de atención:

La misma organización insistió a la Gestora Social evitar participar en eventos de interés político, debido a su cercanía al gobierno actual considerado su “Modus Operandi”, frente a lo cual dicen que esos llamados de atención “ya no les importa”.

Indicaron desde la Corporación Cívica de Caldas que, el caso más reciente fue su presencia en la entrega del aval a Henry Gutiérrez candidato a la Gobernación de Caldas y que la semana pasada recibió el apoyo del Partido Verde, esto tras conocerse la decisión de David Islém Ramírez de no ir a la Gobernación y aspirar a la Asamblea de esta región del país.

