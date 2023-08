La disputa del embajador Camilo Romero con el magistrado Ariel Torres en la Corte Suprema

El ex precandidato presidencial y actual embajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero, pierde otro round en la Corte Suprema de Justicia, al actual embajador le niegan una nueva recusación que presentó en contra de su magistrado investigador. Este proceso ya lleva dos años en el alto tribunal, de los cuales Romero ha interpuesto varios recursos.

En esta oportunidad su defensa recusó al magistrado Ariel Augusto Torres Rojas, de la Sala Especial de Primera Instancia.

La investigación tiene de que ver con hechos relacionados cuando era Gobernador del departamento de Nariño, junto con Mario Benavídes, por los delitos de celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público, así como posibles determinadores del ilícito de falsedad material en documento público, cuando se suscribió el contrato de licores para el departamento.

Su abogado ya había pedido la nulidad de todo lo actuado y ha hecho varias peticiones para aplazar y anular el proceso. En La W se contó el regaño de la Corte Suprema a su abogado Miguel Ángel del Río, por aparentemente intentar dilatar este proceso.

En esta oportunidad, en la recusación presentada, la defensa de Camilo Romero, criticó la labor que al frente de la Fiscalía General de la Nación se desempeñó en ese entonces con Néstor Humberto Martínez al “presionar a los gobernadores para que apoyaran al candidato presidencial que el Fiscal prefería”, y agrega que como Romero no cedió a tales presiones, se acudió a toda suerte de artimañas para obligar a personas a involucrarlo en este proceso penal.

“Seguidamente, refirió el trámite que el diligenciamiento ha tenido en esta Sala Especial, sembrando también varios reparos al indicar que la primera petición de nulidad apuntó al procedimiento irregular relacionado con la evaluación de la pertinencia de los elementos materiales probatorios que solicitó su defensor”, dice el documento de la Corte.

Y en cuanto a la causal para recusar al Magistrado Ariel Torres, afirmó qué hay una enemistad grave, de la cual dice no conocer el motivo, pero que advierte el trato diferente a la fiscalía en donde a Romero le niegan las garantías básicas y mínimas.

Para el acusado, “el doctor Ariel Torres tiene un sesgo en la dirección del proceso al ser considerado y generoso para las solicitudes injustificadas de la Fiscalía, mientras que para las de la defensa enarbola los criterios de celeridad y eficiencia de la justicia”.

Finalmente, el magistrado justificó que en cuanto la enemistad que alega Romero, no se han alterado los cauces de la imparcialidad. Y que no logra estructurar una razón suficiente para poner en tela de juicio el criterio serio, “ponderado y objetivo del citado funcionario, pues claramente el hecho de haber cumplido con sus funciones no implica que medie un sentimiento de enemistad contra el enjuiciado”, por lo que niegan la recusación.