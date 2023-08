“El Presidente no ha estado interesado en recibir recursos del bajo mundo”: MinHacienda

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se pronunció sobre las revelaciones de Nicolás Petro en la Fiscalía, donde señaló que habrían ingresado recursos ilegales a la campaña presidencial de Gustavo Petro.

“¿Por qué no dejamos que actúen las autoridades y se siga el debido proceso? A mí lo que me consta es que el Presidente no está nunca interesado en recibir recursos del bajo mundo. Ni lo hizo en la Alcaldía, mucho menos ahora”, aseveró el jefe de la cartera de Hacienda.

También aseguró que la economía no tendría por qué verse afectada por esta situación y que esta sigue su ritmo.

Entre tanto, María Claudia Lacouture, presidenta del gremio Amcham Colombia aseguró que “en momentos de turbulencia la serenidad debe primar. Los hechos que se han conocido en las últimas horas en relación con la pasada campaña presidencial sin duda generan inquietudes y preocupación. Colombia se ha caracterizado siempre por contar con una institucionalidad sólida a la que debemos rodear”.