“Es un error que el Verde salga de la coalición y profundice la desestabilización”: Amaya

Tunja

El copresidente del Partido Alianza Verde y candidato a la Gobernación de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, se refirió a la confesión de Nicolás Petro que involucra la campaña del presidente de la República, Gustavo Petro.

“Es la crisis más importante de la institucionalidad colombiana, quizás desde el proceso 8000 muy complejo. Esta mañana tuvimos una reunión de 6 a 8 de la mañana de copresidentes no hay una posición oficial del partido”, dijo Amaya en una rueda de prensa en Tunja.

Para Amaya, en su opinión: “yo creo que es un error que el Verde profundice la desestabilización del país y se salga de la coalición; lo dice alguien que no votó por Petro y lo dice alguien que cuando el Verde tenía que decidir si era parte de la coalición o no: voto a favor de que no fuéramos parte de la coalición y lo dice alguien que ha defendido la independencia del Verde. Ya hoy siendo el Verde parte de la coalición de Gobierno, salirse es profundizar esa inestabilidad. Así creo que el verde debe permanecer en la coalición de Gobierno hasta que haya un fallo judicial”.

Insiste Amaya que todo lo que se está conociendo es escandaloso y preocupante, pero “le corresponde a la justicia tomar decisiones y no al Verde. Además todo aquello que debilite la institucionalidad presidencial debilita la democracia misma”.

El copresidente de la colectividad dijo que la otra semana la Alianza Verde se va reunir para dar la discusión. “Vi en medios esta mañana que Angélica Lozano, que antes estaba a favor de ser de coalición de Gobierno, hoy está planteando independencia y vienen unas voces crecientes”.

Sobre la situación familiar que está viviendo el mandatario de los colombianos con el escándalo de su hijo Nicolás Petro agregó: “Como padre me solidarizo con el presidente. Pensar yo que mi hijo David así les digo: Diooos me guarde. Me solidarizo con el presidente creo que es una situación muy difícil. Desde lo político es un error salirse de la coalición y desde lo humano Dios fortalezca al presidente. Digo que no hay que aprovecharse como buitres de la familia de otro”.