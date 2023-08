“A Colombia no le falta plata, le sobran ladrones”: Hernández sobre primer año de Petro

Bucaramanga

El excandidato presidencial y ahora candidato a la Gobernación de Santander, Rodolfo Hernández, rompió su silencio y a través de una transmisión en su cuenta de twitter leyó una carta abierta sobre el primer año del presidente Gustavo Petro.

“Mi abuela materna siempre me dijo que para las verdades el tiempo y que muchas veces el silencio es la mejor respuesta, lo que está pasando en el país es el resultado de una elección que terminó manipulada por intereses oscuros. Yo estaba seguro que ganaría la presidencia”.

Asegura el candidato es que él no contaba con algún tipo de manipulación que se podría hacer y recordó el plan de muerte que dice que conoció dos semanas antes de las elecciones y por eso se encerró junto a su familia, “los verdaderos culpables de lo que está viviendo el país son los politiqueros que le tuvieron más miedo al que les iba a quitar la chequera que a la izquierda de Petro”.

Agregó que ahora todos se quieren desmarcar de haber apoyado al presidente Petro y nombra a Roy Barreras, Armando Benedetti, Musa Besaile, entre otro. “En Santander el clan Aguilar, los Tavera, Héctor Mantilla, los Díaz Mateus, Ferley Sierra, Juan Carlos Cárdenas, entre otros, que se fueron a donde Petro en vez de apoyar un santandereano”.

Fue enfático en decir que al presidente Gustavo Petro lo eligió la politiquería y señaló que “soy consiente de que perdí porque morí en mi ley, no quise aliarme con ningún politiquero”.

Finalizó diciendo que el país continúa en las mismas condiciones en que estaba hace un año y agrega que el presidente debe responderle al país y cumplir con el cambio que prometió.

“De por Dios señor presidente Petro no más impuestos, no más deudas, a Colombia no le falta plata, le sobran ladrones”, puntualizó Hernández.