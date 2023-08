Asistentes al evento ‘Cute Balloons Convention Master’, en Santa Marta víctimas de estafa

Santa Marta

280 personas que participaron de un evento denominado ‘Cute Balloons Convention Master’, denunciaron ser víctimas de estafa por parte de los organizadores de la actividad que estaba prevista a realizarse en Santa Marta, los días 4,5,6 y 7 de agosto, donde los asistentes aprenderían diferentes técnicas para darle múltiples formas a los globos y todo lo relacionado con la realización de eventos a gran escala.

Según los afectados, en la que invirtieron 450 dólares, la actividad solo se realizó hasta el medio día del 6 de agosto, luego de que el hotel donde se llevaba a cabo la actividad decidiera cancelarlo, debido a la falta de pago de los organizadores, quienes desaparecieron sin dar explicaciones de lo sucedido.

“Los organizadores no pagaron completo en el hotel Estelar, entonces ellos que hacen, levantan la convención y deciden que no debe continuar, por otro lado, cada alumno pagaba 450 dólares, a mí me quedó debiendo $12.000.000 (concepto de mi pago y viáticos), pero a otros 40, 80, 100 y 25 millones” aseguró Mónica Meneses, una de las afectadas.

Algunos de los asistentes manifiestan que recibieron capturas de recibos de transferencias falsas, se dieron cuenta de que los soportes de pagos que había compartido previamente la representante legal del negocio eran irregulares.

Entre los perjudicados se encuentran ciudadanos europeos, suramericanos, centroamericanos y norteamericanos, algunos ya se encuentran en su lugar de origen a la espera de que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto.