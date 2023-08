Desgarrador relato de la hermana de Edwin Arrieta, colombiano asesinado por Daniel Sancho

Darling Arrieta, hermana del asesinado cirujano Edwin Arrieta Arteaga, quien fue asesinato, al parecer, por Daniel Sancho, hijo del actor español Rodolfo Sancho, pasó por los micrófonos de La W para dar detalles del caso.

La hermana del cirujano comentó que él vivía en Montería, era quien respondía económicamente por sus papás y estaba siempre pendiente de ellos.

“Era un excelente hijo y mis papás dependían económicamente de él. Se comunicaba con mis papás 4 o 5 veces al día (…). Nosotros éramos demasiado unidos, una familia muy pequeñita”, contó entre lágrimas.

Asimismo, mencionó que su hermano era un cirujano plástico reconstructivo con consulta particular, pero además trabajaba con una clínica en Montería.

Fue así como Darling contó que Edwin viajaba constantemente, incluso reconoció que fuera raro que no viajara entre meses.

¿Sabían de la Daniel Sancho?

La hermana del médico cirujano aseguró que él no les contó nada sobre Daniel Sancho, hijo del reconocido actor español Rodolfo Sancho. “Sabíamos que tenía amigos en Argentina, en México, en Estados Unidos y españoles, pero nunca nos dijo un nombre”.

Y es que en la versión de Daniel Sancho sobre el asesinato señala que mató al cirujano colombiano porque era su “rehén”, ¿Edwin tenía algún antecedente judicial?

“No, jamás. Ni en Colombia ni en ninguna parte del mundo. Él era una persona noble, demasiado bueno y con temor de Dios. Ese hombre (Sancho) quiere salir libre, mi hermano no se puede defender y puede inventar lo que quiera para quedar libre de este homicidio”, aseguró.

“Cualquier persona que le ponga lógica a esto sabe que Sancho usará todo lo que se le ocurra o lo que sus abogados le aconsejen. Él se quiere defender y no ir preso”, agregó.

Ante el poder económico que tienen la familia de Daniel Sancho, pues sus padres son actores reconocidos en el mundo, Darling pidió ayuda a la Cancillería para conseguir un abogado en Tailandia.

“Nosotros no somos personas de dinero como lo son los papás de este individuo. Mis papás le dieron a mi hermano la carrera con mucho esfuerzo”, indicó.

No obstante, la familia confirmó que Miguel González Sánchez & Abogados Asociados asumió la representación legal del caso.

A propósito, comentó que la Familia Arrieta le teme que la familia Sancho use su poder para que el presunto asesino de su hermano sea trasladado a España y “que no pague porque ni a un animal se le hace eso”.

Frialdad y calma de Sancho al confesar los hechos

“Esto ha sido tan doloroso que no hemos querido escuchar nada de eso. No miramos redes sociales, no queremos saber nada. Solo unos amigos que nos cuentan lo que él (Sancho) dice. Sabemos que le dictaron medida de aseguramiento, que le imputaron tres cargos”, afirmó.

Petición a medios

“Él salió de Chile, cuando llegó a Bangkok nos avisó y dijo que iba a descansar (…). Confiamos en Dios. Le imploro a todos los medios y a las personas que nos apoyen, que por favor no cierren los micrófonos, que no nos dejen solos”, concluyó.